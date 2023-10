Il caso del ventimigliese Alessio Vinci torna d'attualità: forse decodificato il messaggio 'E.T.P.'

Il caso del 18enne di Ventimiglia, Alessio Vinci, morto a Parigi il 17 gennaio del 2019 è tornato d’attualità ieri nel corso della trasmissione ‘chi l’ha visto?’ andata in onda su Rai 3. I fatti avevano fatto scalpore per la vita trascorsa da Alessio che era cresciuto con i nonni dopo la morte della madre e, con il decesso della nonna è andato avanti con il nonno che lo ha fatto studiare fino alla maturità liceale.

Alessio, lo ricordiamo, dopo il Liceo è andato al Politecnico di Torino e, una sera a Ventimiglia arriva una telefonata che annuncia la sua morte a Parigi. Secondo quanto evidenziato dalla polizia francese, Alessio si sarebbe gettato da un cantiere.

Nella camera d’albergo viene trovato un messaggio cifrato ‘E.T.P’ seguito da “Je sais” ovvero io so, oltre a un’altra scritta “Cam 381 a2lcm” oltre ad un biglietto nel quale chiede di mostrarlo. Il nonno, Vincenzo Ferraro che nel frattempo è morto nel mese di agosto, ha dato mandato ad un avvocato di risolvere tutti gli interrogativi del caso.

La trasmissione di Rai 3 ha trasmesso ieri le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’albergo ‘Meridien’ dove è andato di nascosto dal nonno. Dalla ricostruzione dei fatti degli avvocati incaricati emerge che Alessio è uscito dalla stanza tra le 21 e le 22.40. In quel lasso di tempo, però, il computer di Alessio è in funzione e non viene escluso che nella camera potrebbe essere entrato qualcun altro. Il 18enne è uscito verso le 3 dalla camera d’albergo e gli avvocati incaricati a seguire il caso hanno posto l’accento sul fatto che Alessio sarebbe entrato in camera con uno zaino e uscito con un altro. Ma cosa significa ‘E.T.P.’? Secondo l’avvocato Sara Dettori potrebbe ricondurre alle geolocalizzazioni del computer di Alessio e, in particolare all’eliporto del Larvotto di Montecarlo.

Su questo emerge nuovamente la ricevuta di una presunta vincita di 144mila euro al Casinò del Principato e il mistero sulle disponibilità economiche di Alessio nei suoi ultimi giorni di vita. Nel corso della trasmissione è stato pubblicato anche l’ultimo messaggio di Alessio ad un amica, alla quale ha chiesto di dire alcune cose al nonno, tra le quali anche quella di aver fatto alcune ‘cazzate’.

Dalle indagini della polizia francese, riportate dall’avvocato e dalla trasmissione, emergono indizi non chiari mentre Sara Dettori chiede chiaramente che venga aperta un’inchiesta per omicidio mentre le autorità transalpine potrebbero chiuderlo, la prossima settimana, come suicidio.