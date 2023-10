Sanremo: ok della Giunta alla trasformazione dell'hotel Garden Lido in appartamenti

L’Amministrazione comunale di Sanremo, nella sua seduta del 29 settembre scorso, ha approvato il cambio di destinazione d’uso del condominio residente ‘Garden Lido’ di via Barabino, da residenza turistica alberghiera ad alloggi con destinazione residenziale.

Il progetto del cambio era stato redatto dall’Architetto Mauro Menozzi che, essendo anche Assessore, al momento della votazione è uscito per incompatibilità.

Alla struttura, nel 1977, era stato imposto un vincolo di destinazione d’uso alberghiera per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. La società di gestione dell’albergo, la ‘Immobiliare Garden s.a.s.’ ha cessato l’attività di gestione alberghiera, con la successiva revoca della classificazione dalla Regione.

La Giunta ha approvato il cambio di destinazione in uso residenziale e di destinare l’importo relativo alla monetizzazione degli standard urbanistici (circa 250mila euro) per l’esecuzione di un’opera pubblica in zona Foce che sarà individuata dal dirigente del settore fondi europei lavori pubblici e espropri.