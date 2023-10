Il Comune di Ventimiglia attiva, con l’Asl 1 Imperiese un centro prelievi mobile in città

“La sanità, settore del quale, come farmacista, conosco bene la realtà, resta uno dei miei principali impegni politici/amministrativi; lavorerò per costruire un' autentica cooperazione tra Comune e Asl affinché i servizi sanitari siano più facilmente fruibili ed efficaci per tutti i cittadini".

Lo ha detto il Vicesindaco ed Assessore Marco Agosta, che prosegue: "So che non è facile, ma cominceremo dal potenziamento del servizio prelievi, dando così la possibilità ai cittadini di scegliere: abbiamo quindi attivato un servizio che l'ASL prevede sul territorio e che consiste nell'inserimento di un punto prelievi mobile presso la frazione di Roverino, accanto alla sede della Protezione Civile di Ventimiglia, e che in data odierna ho avuto il piacere di visitare poiché da oggi attivo".

“Questo servizio permetterà di agevolare la cittadinanza, affinché i cittadini non siano più costretti a recarsi presso l'ospedale di Bordighera o il centro servizi di Villa Olga".