Sostegno del Governo ai piccoli Comuni, Berrino: “Intervento concreto e operativo”

“Sono molto soddisfatto della conclusione dell’iter del provvedimento con il quale il Governo assicura il proprio sostegno ai piccoli Comuni per i Segretari Comunali, alleggerendone di fatto i limiti alle spese per il personale. Si tratta di un intervento concreto e operativo messo in campo dal Governo Meloni per sostenere le attività dei nostri territori e dei nostri enti locali, specialmente quelli più piccoli. Un aiuto che in provincia di Imperia ha premiato i comuni di Vasia, Costarainera, San Biagio della Cima, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Borghetto d’Arroscia, Civezza, Rezzo, Cipressa, Pietrabruna, Molini di Triora, Cosio d’Arroscia. Come noto, la Legge di Bilancio 2023 prevedeva, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, un intervento per il sostegno al trattamento economico degli incarichi conferiti ai Segretari Comunali. L’intervento attuato, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Interno, è finalizzato a sostenere l’operatività dei Comuni di minore dimensione demografica per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa nell’attuazione degli obiettivi previsti dal PNNR. Per i piccoli comuni che ne hanno fatto richiesta, il sostegno è quantificato in un ammontare annuo pari a 40mila euro, fino al 2026. Il contributo è erogato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento”. Lo dichiara in una nota il Sen. Gianni Berrino Capogruppo in commissione Giustizia.