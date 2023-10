Sanremo: anche la 'Lista Civica Sanremo 2024' partecipa alle prossime elezioni amministrative

“Lo scopo della lista è quello di rappresentare i cittadini di Sanremo al prossimo consiglio comunale, privati della loro parola e pensiero da 20 anni di dittatura Genovese, Romana, Scajolana e Totiana. Prova ne è gli ultimi 10 anni di Biancheri, una città completamente allo sbando: trasporti, ospedale, sociale, acqua pubblica, turismo, sicurezza, rifiuti, strade e decoro urbano... facciamo nostro il grido della città, basta con le ‘supercazzole’ a debito, resettiamo la città...A dirlo è Roberto Danieli che informa della partecipazione della Lista Civica Sanremo 2024 alle prossime consultazioni comunali di Sanremo del Giugno 2024.

“La nostra lista indipendente non parteciperà a nessun tavolo di spartizione politica perché non cerchiamo poltrone, NOI siamo per riportare Sanremo degna di tale nome, anche dai banchi dell'opposizione... Cittadini di Sanremo, noi ci siamo oggi e ancor di più nel futuro”.