Musica, street food e tanta beer, c'è l'OktoBEERfest a San Bartolomeo al Mare

È tempo di OktoBEERfest, l’iniziativa autunnale organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e con la partecipazione dei commercianti di San Bartolomeo.

Da giovedì a sabato scenderanno in piazza i commercianti di San Bartolomeo al Mare, con le loro specialità in formato street food e tanta birra. Gli stand gastronomici apriranno alle 18 con le specialità proposte dai commercianti che hanno aderito all’iniziativa: Il Baretto (rostelle, patatine e sangria), Deiluz (panino alla cubana), TiroVino (pan fritto), La Lampara (würstel e pulled pork), Bar Roberta (frittura e patatine) e Ai Secoli Bui (spiedini di pollo speziati e goulash). Non mancheranno ovviamente tanti tipi di birra, spillata sul posto dai commercianti locali.



Dalle 18, in contemporanea con l’apertura degli stand gastronomici, i dj El Coach & Mr Pink intratterranno il pubblico per poi lasciare spazio alle rock band che si esibiranno giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 20. Si comincia giovedì con i Recovered, power trio composto da voce chitarra basso e batteria, che propone un repertorio rock italiano e internazionale che spazia dai grandi classici degli anni ‘60 fino ai tormentoni odierni riarrangiati con sonorità più moderne. Venerdì 6 sale sul palco La Premiata Banda, party band impegnata in arrangiamenti folk e gipsy di grandi classici, soprattutto italiani ma non solo: da De André, Battisti e De Gregori a Zucchero, Negrita e Capossela passando per Michael Jackson. La serata conclusiva, quella di sabato 7 ottobre sarà animata dai Fingerlips e dal loro viaggio nel tempo che porterà il pubblico nei mitici anni ‘80 con pezzi rock iconici, pop dance e rivisitazioni di colonne sonore dei più bei film di quell’epoca, senza dimenticare parrucche, lustrini ed effetti speciali.



Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 ottobre – dalle 18

OktoBEERfest – Piazza Torre Santa Maria

Tre serate dedicate alla musica con lo street food dei commercianti di San Bartolomeo al Mare. Apertura stand e dj set a cura di Mr Pink tutte le sera a partire dalle 18.



Giovedì 5 ottobre - dj set a partire dalle 18 – Musica live con i Recovered dalle 20.

Venerdì 6 ottobre - dj set a partire dalle 18 – Musica live con la Premiata Banda dalle 20.

Sabato 7 ottobre - dj set a partire dalle 18 – Musica live con i Fingerlips dalle 20.