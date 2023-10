Con in tutto 102 affiliate si allarga la famiglia di ANPAS Liguria. “Sempre più vicini ai cittadini”

Il Consiglio Nazionale di Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, durante la riunione di domenica scorsa ha accolto e ammesso al proprio movimento due associazioni Liguri, entrambe di Sanremo: la Pubblica Assistenza Matuzia Emergenza e l’Associazione Volontari Sanremo AIB San Bartolomeo.

Salgono quindi a 102 le associazioni liguri aderenti ad Anpas che conferma così quanto la capillarità della rete associativa sia un elemento essenziale per intervenire tempestivamente in caso di necessità e, soprattutto, in modo coordinato e strutturato.

La Pubblica Assistenza Matuzia Emergenza è operativa dal 2008 sul territorio sanremese e, grazie ai suoi 40 volontari e 7 dipendenti, svolge circa 5 mila interventi di soccorso e altrettanti trasporti ordinari all’anno, arrivando a percorrere quasi 200 mila chilometri nei 12 mesi. Il presidente Luciano Siani: “Abbiamo scelto di entrare in Anpas perché siamo convinti che la partecipazione a una realtà così importante e così capillare sul territorio possa aiutare la nostra associazione a crescere nella direzione giusta e a diffondere i valori ed i principi che sono alla base del volontariato e della solidarietà sociale. Speriamo di portare anche noi il nostro piccolo contributo ad Anpas e siamo certi di avere tanto da imparare.”

L’Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, opera invece già dal 1980 dapprima come organizzazione spontanea e non organizzata mentre è dal 1986 che è diventata una vera e propria associazione di volontariato. Opera con i suoi 44 soci operativi sia in campo di Protezione Civile che di Antincendio Boschivo collaborando con le Istituzioni a servizio della comunità laddove si presentino situazioni di difficoltà e sofferenza in questi ambiti, potendo contare su un autoparco di 8 mezzi tra cui mezzi fuoristrada 4x4 con modulo AIB, autobotti allestite per AIB e mezzi per il trasporto delle persone. “La nostra idea di volontariato – dichiara Claudio Ammirati, presidente del sodalizio - si è sempre basata sullo sviluppo della collaborazione con altre squadre di Protezione Civile per far crescere il singolo Volontario nei valori, nella fratellanza e nello spirito collaborativo che deve essere presente in ogni intervento. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un percorso con Anpas in cui abbiamo riconosciuto all’interno del movimento tutti i valori del mondo del volontariato.”

Il presidente Anpas Liguria Nerio Nucci aggiunge: “Innanzi tutto voglio dare il mio più caloroso benvenuto a queste due associazioni, ben radicate sul territorio dove operano. Con queste ammissioni proseguiamo in una delle nostre finalità principali, ovvero quello di stare il più vicino possibile ai nostri concittadini in caso di bisogno, sia esso di tipo sanitario, competenza di Matuzia Emergenza, che legato a emergenze di protezione civile e di difesa dell’ambiente, di cui si occupa invece l’Associazione Volontari Sanremo. La famiglia Anpas quindi si allarga, portando al suo interno nuove e importanti competenze, specie in una parte di territorio dove fino ad ora non eravamo così presenti come nel resto della regione.”