Ventimiglia: visita del Ministro dell'Interno Piantedosi, Forza Italia "Attenzione verso il territorio"

La segreteria provinciale e la segreteria cittadina di Ventimiglia di Forza Italia esprimono la propria soddisfazione per la visita del Ministro degli Interni Piantedosi a Ventimiglia e per le successive determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico.

“La presenza del Ministro degli Interni, per rendersi conto di persona della situazione a Ventimiglia conseguente all’attuale emergenza migratoria, e per individuare le misure adeguate per gestire e risolvere la situazione, è il risultato della attenzione di Forza Italia verso il territorio intemelio - dice Simone Baggioli, segretario provinciale – e colgo al riguardo l’occasione per ringraziare il Ministro Piantedosi per aver aderito subito alla richiesta del Ministro degli Esteri Antonio Tajani di intervenire al riguardo”.

Prosegue Gabriele Amarella, segretario cittadino: “In occasione dell’Assemblea Nazionale di Forza Italia tenutasi a Paestum ho ricevuto nuove rassicurazioni della volontà governativa di affrontare e risolvere le problematiche di Ventimiglia connesse ai flussi migratori attuali; ed effettivamente oggi alla presenza del vicesindaco Marco Agosta sono state date dal Ministro, dal Prefetto e dal Questore, indicazioni precise sulla strada che verrà percorsa per dare adeguata soluzione al problema e per sostenere Ventimiglia anche economicamente. Un grazie da parte del nostro partito va al Sindaco Flavio Di Muro”.