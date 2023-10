Giornata delle Famiglie in museo, le iniziative in programma a Imperia

Ritorna anche quest'anno la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), appuntamento diffuso a livello nazionale giunto alla decima edizione, che intende promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i luoghi di cultura del nostro Paese.

Il tema di F@Mu di quest’anno è “Apriti museo”, per un museo aperto a tutti, non solo ai bambini, ma pure alle persone straniere, agli anziani e alle persone (adulti, ragazzi o bambini) con disabilità.

I Musei di Imperia partecipano proponendo diverse attività a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Ecco le proposte:

Villa Grock

CACCIA AL CLOWN.

Attraverso una mappa le famiglie, seguendo il percorso indicato, dovranno cercare e trovare i simboli che Grock ha nascosto nel suo "circo di pietra".

Attività per famiglie

Biglietto di ingresso a pagamento (6€ intero, 4€ ridotto), attività gratuita

Non è richiesta la prenotazione

Orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Per info museiimperia@solidarietaelavoro.it

MACI Villa Faravelli

LINEE, GEOMETRIE E COLORI

Dopo un breve momento di fronte alle opere di Dorazio, le famiglie saranno invitate in un laboratorio creativo per cimentarsi con le forme e i colori per dare vita alla loro opera d'arte.

Attività su prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it entro il giorno precedente

Ingresso a pagamento (6 € intero, 4€ ridotto) e attività gratuita

Attività per famiglie con bambini

Museo Navale e Planetario

IN VIAGGIO AL MUSEO NAVALE DI IMPERIA

Un viaggio per mare alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Con l'aiuto di un piccolo kit, le famiglie scopriranno, in autonomia, i segreti del mare.

Non è richiesta la prenotazione

Attività per famiglie con bambini

Ingresso a pagamento (6 € intero, 4€ ridotto), kit e attività gratuiti

Per info: museiimperia@solidarietaelavoro.it

Per chi avesse piacere di prolungare la sua permanenza in museo, alle 15.30 e alle 17.00, presso il Planetario ci saranno due spettacoli dedicati a famiglie con bambini. È possibile quindi fare il biglietto combinato (15 € intero, 10 € ridotto) per vivere un’esperienza tra mare e cielo.