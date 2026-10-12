Recupero delle mura romane e medievali, convengo Lions e visita guidata a Ventimiglia (Foto e video)

Una giornata dedicata alla salvaguardia del patrimonio archeologico verrà proposta il 17 ottobre a Ventimiglia. Il Forte dell'Annunziata ospiterà, al mattino, il convegno "Recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura romane e medievali" mentre, al pomeriggio, verrà organizzata una visita guidata gratuita alla scoperta alle mura di Ventimiglia.

L'iniziativa, proposta dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs e da diversi Lions Clubs International Distretto 108 Ia3 (Lions Club Ventimiglia, Lions Club Bordighera Caponero Host, Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Ufficiali d'Italia e Alpi Marittime e Leo Club Ventimiglia-Bordighera e Valli) con il patrocinio del comune di Ventimiglia, punta a creare un collegamento stabile fra città, istituzioni e Lions Club accomunati dalla presenza di un patrimonio fortificato, affinché le antica mura non siano considerate soltanto testimonianze del passato ma elementi vivi della cultura e dell'identità delle comunità contemporanee.

Per l'occasione interverrà Liria Aprosio, vicepresidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. "Abbiamo avuto l'appoggio della città di Ventimiglia e del sindaco Flavio Di Muro per l'organizzazione del convegno dedicato al tema 'Progetto, consolidamento e recupero delle mura romane e medievali'" - dice Liria Aprosio, vicepresidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs - "L'iniziativa si inserisce nell'attività della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, realtà che collega Lions Clubs italiani e stranieri impegnati nella tutela e nella valorizzazione delle città storiche, delle mura e delle fortificazioni. Secondo i dati pubblicati dalla stessa organizzazione, la rete ha raggiunto 339 club, distribuiti in 27 nazioni e 4 continenti assumendo, quindi, una dimensione pienamente internazionale. Il progetto si inserisce pienamente nello spirito del Lionismo: mettere al servizio delle comunità competenze professionali, relazioni e capacità organizzative. Abbiamo avuto un riscontro favorevole per questa iniziativa sia da pare della nostra governatrice Nati che del presidente di zona Dinielli. I soci Lions che fanno parte della nostra zona sono anche i referenti delle città murate e le città appartenenti a questa organizzazione sono Ventimiglia, Sanremo con i tre club, il gruppo di Taggia e Arma e Bordighera. Partecipa anche il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia che guiderà i presenti alla scoperta della città. Abbiamo avuto un contatto con il sindaco di Lucca che ha sponsorizzato molto l'iniziativa che verrà proposta in primavera nella città di Lucca e nella Garfagnana. Siamo quindi orgogliosi della partecipazione del sindaco di Lucca. Abbiamo invitato pure i sindaci della zona, Fulvio Gazzola anche come presidente dell'Associazione italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco e club francesi. Diamo così un'impronta internazionale all'evento. Uno spazio sarà, inoltre, dedicato ai giovani e ai progetti elaborati sul tema delle città murate con la presentazione di tavole e lavori provenienti da Genova. Siamo, inoltre, molto presenti nelle scuole con Le Giornate delle Mura. Il contatto con le scuole per noi è veramente importante per far capire ai ragazzi l'importanza della nostra storia. L'appuntamento del 17 ottobre vuole rappresentare non soltanto un momento di studio ma soprattutto un'occasione per mettere in collegamento Lions, amministrazioni pubbliche, professionisti, studiosi e cittadini intorno a un obiettivo comune: salvaguardare e restituire valore alle testimonianze storiche che raccontano l'identità delle nostre città".

Interverranno, poi, per i saluti istituzionali, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il governatore del distretto 108 Ia3 Nicoletta Nati. "Non potevo che accogliere con piacere questa iniziativa perché abbiamo tutti la stessa finalità: far del bene alla nostra comunità" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "E' un ottimo convegno perché a differenza di altri capita in un momento interessante per l'Amministrazione comunale perché stiamo effettivamente studiando delle iniziative da intraprendere per valorizzare le mura che, una volta servivano per chiudere e proteggere le città, oggi devono servire per aprire la città verso il turismo. Hanno cambiato radicalmente la concezione. E' un altro tipo di infrastruttura e, perciò, bisogna presentarla bene e renderla attrattiva. Abbiamo avviato un protocollo con l'università di Genova dove una sessantina di laureandi in architettura hanno scelto Ventimiglia Alta, di loro iniziativa, per realizzare tesine di laurea. Un lavoro entusiasmante che sottolinea le qualità e le potenzialità immense di queste mura e del centro storico in senso lato. Questo lavoro non deve andare perso ma va riportato all'interno di questo convegno per trovare il modo di affrontare discorsi di valorizzazione, in termini di interventi manutentivi, e di illuminazione delle mura. Il centro storico è collocato in una posizione di crinale rispetto al mare e di vista ottima rispetto al flusso veicolare dell'autostrada, della statale e del cavalcavia. Presentare a chi è di passaggio, e non pensa di fermarsi a Ventimiglia, il centro storico mediante un'illuminazione da lontano può far scegliere Ventimiglia come meta di destinazione turistica. L'occhio vuole la sua parte. Significa creare un indotto economico. Deve essere un momento di condivisione di problematiche, risoluzioni, idee e progetti affinché noi stessi abbiamo gli strumenti poi per intraprendere queste azioni. Lucca è un esempio calzante di quanto le mura possano essere valorizzate e attrattive a livello turistico e, quindi, mi fa anche piacere incontrare il collega sindaco e confrontarmi con lui su quali possano essere le azioni da intraprendere".

Il convegno sarà moderato da Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico e referente F.I.C.M.I.C. "La giornata prenderà il via alle 9.30 con l'accoglienza dei partecipanti mentre alle 9.45 avranno inizio i saluti istituzionali e la presentazione del comitato organizzatore. Sono previste presenze e interventi di rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni locali e del mondo Lions. Alle 10.30 avrò inizio il convegno vero e proprio" - svela Sergio Pallanca - "Avremo interventi di esperti e tecnici di altissimo livello che spiegheranno la struttura e il significato delle mura e i possibili interventi di conservazione e valorizzazione con particolare attenzione alle esperienze concrete realizzate nelle città fortificate. Come Comitato e Lions sono oltre dieci anni che ci battiamo per far conoscere e valorizzare le mura che a Ventimiglia hanno una caratteristica particolare: sono di epoche completamente diverse. A Nervia abbiamo le mura romane, che vanno dal secondo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo, e abbiamo la città medievale che va dal sesto secolo in avanti fino ai giorni nostri. La caratteristica di Ventimiglia è di presentare tre cinte murarie sulla rocca di epoche diverse concentrate in pochissimi chilometri. Un'unicità nell'unicità. I relatori saranno Daniela Gandolfi, direttrice dell'Istituto Internazionale Studi Liguri, che parlerà della 'Scoperta, tecnica, cronologia delle mura romane e altomedievali di Ventimiglia'; Emilio Mello, chimico e primo direttore del Laboratorio Scientifico CCR che parlerà dal punto di vista chimico e conservazione del costrutto; il professor Francesco Brigadeci, docente dell'università di Torino, che si soffermerà su 'Conoscere e conservare: riflessioni di restauro e di educazione civica' e il professor Giampiero Lombardini, docente di Urbanistica dell'università di Genova, che affronterà 'Urbanistica, recupero e sostenibilità'. Alle 12 sono previsti gli interventi dei sindaci, dei tecnici e del pubblico prima delle conclusioni. Una tavola rotonda pensata come momento di confronto diretto sulle possibilità di recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale. Prenderanno la parola anche Franceco Butera, presidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, e PDG Giuseppe Guerra, presidente onorario della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. Il programma è vario e alle 15 è, inoltre, prevista una visita guidata facoltativa alle mura di Ventimiglia. Sono previste anche piccole soprese".