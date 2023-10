La Principessa di Seborga visiterà Triora: incontro istituzionale insieme ad un gruppo di amici

Il 13 ottobre la principessa Nina di Seborga si recherà in visita a Triora. L'incontro tra Principato e paese delle streghe sarà storico per il borgo ma anche per il resto della valle Argentina.

È la prima volta che il territorio riceverà la visita di una principessa. L'incontro tra le due realtà è stato organizzato da Terra di Confine, associazione che ci occupa del recupero di animali maltrattati, falconeria e da tempo vicina sia al Principato che a Triora. L'idea è subito piaciuta all'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio che ha voluto concedere il patrocino all'evento istituzionale. L'organizzazione dei momenti che scandiranno la visita è in via di definizione, così come lo studio del protocollo.

La Principessa Nina non viaggerà da sola. Infatti, sarà accompagnata da un gruppo di conoscenti di nazionalità tedesca, alcuni anche con titoli nobiliari. Da indiscrezioni pare che la rappresentante del Principato di Seborga, conosca bene la fama di Triora e sia incuriosita dalla sua storia. Tanto che per l'occasione oltre ad una visita del Museo Etnostorico della Stregoneria e ad un aperitivo, saranno presenti anche diversi figuranti in abiti d'epoca ed una esibizione con dei rapaci.