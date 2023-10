Ventimiglia: Piazzale de Gasperi invasa da autocarri, la segnalazione con foto di un residente

Ennesima domenica di passione per coloro che vogliono raggiungere la spiaggia delle uova ai Balzi Rossi, per i clienti del ristorante e non da ultimo per i molti residenti e vacanzieri. Le foto a corredo testimoniano lo stato di Piazzale de Gasperi il primo giorno di ottobre: camper che campeggiano in una zona che è loro interdetta, innumerevoli autocarri che rendono quasi impossibile il passaggio anche solo di semplici automobili, figuriamoci dovesse transitare un mezzo di soccorso come un'autoambulanza o un mezzo dei pompieri. Senza dimenticare il degrado testimoniato dalle fotografie ritraenti i cassonetti nella zona della spiaggia: cassonetti dotati di lucchetto e sovrastati dai rifiuti, in accumulo ormai da diversi giorni.