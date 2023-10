Celebrato anche a Sanremo nella Chiesa di Baragallo di Nostra Signora del Rosario, San Pio da Pietralicina Patrono dei Volontari di Protezione Civile

Sabato 23 settembre nella chiesa di Baragallo, si è svolta, la Santa Messa organizzata dalla Protezione Civile di Sanremo in occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, Patrono delle Associazioni di Volontariato che operano nell’ambito della Protezione Civile.

Don Diego Basso, parroco della Chiesa di N.S. del Rosario, nella sua omelia, ha ricordato il valore e l’importanza di tutti i volontari che operano nella Protezione Civile, a difesa dei territori e delle persone in caso di calamità, anche a rischio della propria vita: “La missione che svolgono giornalmente i volontari della Protezione Civile, non sono solo azioni concrete di amore verso il prossimo, ma rappresentano una delle colonne portanti e insostituibili di tutte quelle attività rivolte al sociale di cui il nostro paese ha sempre più bisogno“.

Presenti alla Santa Messa, il Vicesindaco Costanza Pireri, la dott.ssa Erica Biondi Zoccai (Vicecomandante della Polizia Municipale), i Carabinieri Forestali, la sig.ra Giovanna Negro e il Cav. Uff. Roberto Pecchinino in rappresentanza della Famija Sanremasca. Presenti anche il gruppo degli Alpini sezione di Imperia e Sanremo, A.N.C.R. (Ass.ne Naz.le Combattenti e Reduci) e ANIOC Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavalleresche nella persona di R. Pecchinino. Presenti alla cerimonia anche le squadre dei volontari della Protezione Civile del nostro territorio: Protezione Civile Sanremo – Protezione Civile Ospedaletti – Croce Verde di Arma Taggia.

La Santa Messa in onore di San Pio, Patrono della Protezione Civile, è stata per tutti i volontari, per i loro familiari e per i cittadini, un importante momento di condivisione e partecipazione religiosa e civile.