Confermata la visita di lunedì del Ministro Piantedosi: alle 10 a Ventimiglia e alle 11.30 in Prefettura ad Imperia

E’ stata ufficializzata la visita del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lunedì prossimo nella nostra provincia e, in particolare, a Ventimiglia per la situazione legata ai migranti.

Piantedosi dovrebbe arrivare ad Albenga, in elicottero, per poi trasferirsi direttamente a Ventimiglia dove, intorno alle 10 è previsto l’incontro in Comune con il Sindaco, Flavio Di Muro, e la giunta frontaliera. Non è escluso che, dopo una mini riunione nell’ufficio del primo cittadino, il Ministro possa fare un giro per la città, in particolare nelle zone più ‘calde’ legate alla questione migranti, ovvero il centro Carisa, il Pad e la zona delle Gianchette.

Quindi la partenza per Imperia dove, alle 11:30, è previsto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Valerio Massimo Romeo.