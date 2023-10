Ventimiglia: una cerimonia di alto valore simbolico per l’arrivo della ‘Staffetta della Rinascita’ proveniente da Nizza e Montecarlo

Sabato 30 settembre, alle ore 12.30, nella piazza del Comune di Ventimiglia si terrà una cerimonia di alto valore simbolico, per l’arrivo della ‘Staffetta della Rinascita’, proveniente da Nizza e Montecarlo, che porterà in città la bandiera dedicata, veicolando un messaggio di forte speranza e coesione.

Ad accoglierla il sindaco Di Muro e l’assessore Serena Calcopietro, unitamente alla Proloco Intemelia, Ente preposto all’organizzazione dell’evento, i consiglieri regionali Riolfo, Ioculano, Russo, alcuni sindaci dell’entroterra e referenti di Proloco cittadine. La cerimonia si avvarrà, inoltre, della presenza dell’Orchestra Filarmonica città di Ventimiglia e di un gruppo di sbandieratori e tamburini . Dopo l’apposizione delle firme sulla bandiera, la Staffetta partirà alla volta di Genova per unirsi, domenica 1 ottobre, alle bandiere giunte da diversi Paesi esteri in una grande manifestazione corale.

La Staffetta della Rinascita nasce a Genova nel 2021, su input del proprio consorzio di Proloco e, per l’edizione corrente, le dimensioni dell’evento vanno ben oltre i confini nazionali, coinvolgendo nazionalità dei quattro Continenti, il Coni, l’AISM e Telethon, a testimonianza della globalità dell’iniziativa genovese che intende trasmettere, in questo modo, vicinanza a tutte le comunità che soffrono per guerre, sofferenze e ingiustizie sociali.

La tappa di Ventimiglia è un piccolo tassello, che rende la città protagonista di valori etici e sociali.