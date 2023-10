Dalla finale di ‘RPM Sanremo’ alla partenza della nuova stagione al Teatro dell’Opera del Casinò, le news dell’Orchestra Sinfonica matuziana

Un settembre ricco di appuntamenti per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che lo scorso week end è passata dall’esibizione di sabato con Peppe Voltarelli al 63° Salone Nautico Internazionale di Genova con Amer Yacht, alla finale di domenica di “RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition” nel corso della quale si sono sfidati tre eccezionali giovani talenti: Baskakova Viktoria, Konnov Evgeny, Sokolovskiy Artemiy.

Il M° Antonio Di Cristofano ideatore, insieme al M° Giancarlo De Lorenzo, di RPM Sanremo ha commentato così la chiusura della manifestazione: «Come associazione Scriabin, arrivata al quarto anno di collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, siamo veramente fieri di aver avviato un concorso pianistico che ha come gioiello da esporre ogni anno i vincitori. Quest’anno addirittura due primi premi, tale era il livello altissimo dei concorrenti che non fa altro che portare il nome del concorso - della città di Sanremo e dell’Orchestra - in giro per il mondo. Questi giovani vincitori infatti - come è accaduto ai quelli delle precedenti edizioni - si affermeranno di sicuro nei prossimi mesi in altri grandi ed importanti eventi internazionali».

Dopo l’anteprima di ieri sera nella Sala Privata del Casinò con il concerto ad ingresso libero diretto dal M° Filipe Cunha e con il violoncellista Gabriele Geminiani, giovedì 12 ottobre alle 21.00 partirà ufficialmente la nuova stagione classica al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

«Una stagione che proseguirà il viaggio musicale iniziato nel 2022 - spiega il direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo - e che quest’anno ci vedrà esplorare il Romanticismo e le Scuole Nazionali, prima di spostarci nel 2024 oltreoceano e concludere il percorso. Quello che partirà il 12 ottobre è un cartellone ricco di concerti che porteranno a Sanremo, sul palco con la nostra Orchestra, solisti e direttori di fama internazionale. Un cartellone con appuntamenti ormai consolidati, come la rassegna Musica nelle Chiese e il Festival Chitarristico di Sanremo, e molte novità. La prima il 18 ottobre quando per la prima volta l’Orchestra Sinfonica di Sanremo aprirà la prestigiosa Rassegna della canzone d’autore / Premio Tenco con un concerto dedicato alle più belle canzoni d’autore del Festival interpretate da Olden. Un concerto frutto della collaborazione con il Club Tenco e sostenuto dall’associazione Sanremo ON. Proseguirà anche la collaborazione con Città dell’Arte, con la conclusione del progetto sinfonico contemporaneo ‘La formula della creazione’, ispirato all’opera del maestro Michelangelo Pistoletto. Tra le collaborazioni anche quelle con il curatore Fortunato D’Amico che ci ha invitati al ‘Festival delle Relazioni’ di Vicenza, una manifestazione crocevia tra saperi e esperienze, tra linguaggi e arti. Domenica 8 ottobre suoneremo Mozart al Teatro Olimpico… Un capolavoro di Andrea Palladio, il teatro coperto più antico al mondo. Sarà una grande emozione».

Tra le novità di quest’anno anche l’ampliamento delle serate dedicate ai concerti.

«Fino a qualche anno fa si era consolidata l’abitudine di proporre i concerti un solo giorno alla settimana, il giovedì pomeriggio - spiega l’avv. Chicca Dedali, vice presidente della Fondazione -. Una scelta che impediva a molte fasce di pubblico di seguirci. Negli ultimi due anni abbiamo quindi cercato di ascoltare le diverse esigenze e introdurre delle alternative, prima spostando alcuni concerti il giovedì sera, poi inserendone alcuni il sabato sera. La risposta è stata entusiasmante. Il Teatro è tornato a riempirsi. In platea ci sono persone di tutte le età, molto turisti e persone che tornano a Sanremo solo nel weekend, oltre al nostro affezionato pubblico del giovedì pomeriggio che è riuscito comunque a seguirci. Quest’anno abbiamo aggiunto un’ulteriore possibilità: oltre al giovedì - pomeriggio e sera - e sabato, ci saranno alcuni concerti il venerdì sera».

Promo speciali anche per gli over 70 e per Soci Fai, Soci Coop e le Associazioni Musicali e Culturali del territorio. Entrata gratuita per i giovani sotto i 25 anni.

Sempre attivo - e molto apprezzato - il servizio gratuito “Amici della Sinfonica” per ricevere brevi notizie, promo, remind e le NOTE DI SALA dei concerti direttamente sul proprio smartphone tramite WhatsApp. Per usufruire del servizio occorre memorizzare nella propria rubrica il numero della Sinfonica di Sanremo (347.5742190) e inviare il messaggio: “Voglio iscrivermi”.

E per restare sempre aggiornati ci sono anche i profili ufficiali social dell’Orchestra su Facebook (https://www.facebook.com/OrchestraSinfonicaSanremo) e su Instagram (https://www.instagram.com/sinfonicasanremo/) con notizie sui concerti e iniziative speciali, foto, video, anticipazioni, curiosità e i feedback del pubblico.