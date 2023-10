Campagna ‘Nastro rosa Lilt’: dal 1° ottobre al via il ‘mese rosa’ dedicato alla prevenzione

Il Comune di Taggia anche quest’anno ha aderito alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Per tutto il mese di ottobre la rotonda di via P. Boselli e la rotonda di piazzetta Garibaldi si illumineranno di rosa. E’ prevista inoltre l’esposizione dei cartelli esplicativi forniti dalla LILT. All’interno del palazzo comunale verrà esposto il materiale informativo e illustrativo dedicato all’importanza della prevenzione. Le dipendenti comunali inoltre indosseranno fiocchetti rosa durante l’orario di servizio.

Durante l’intero mese di ottobre, negli ambulatori aderenti della LILT, distribuiti sull’intero territorio nazionale, sarà possibile prenotare visite senologiche, contattando il numero verde 800-998877 (lun-ven 10-15).

Verrà inoltre distribuito materiale informativo con l'intento, da un lato di ridurre i fattori di rischio e, dall'altro, di fornire la conoscenza adeguata ad ogni donna per effettuare in autonomia, una corretta autopalpazione con l'autoesame mensile, per conoscere meglio il proprio seno, seguito da controlli clinico-diagnostico-strumentali di fondamentale importanza (ecografia-mammografia-RMM), indispensabili per riconoscere il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale, visto che, la possibilità di guarigione per tumori al seno che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%.