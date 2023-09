Festa Nazionale del Plein Air, fine settimana ricco di eventi a Triora

In occasione della Festa Nazionale del Plein Air, organizzata in tutta Italia dall’associazione dei paesi Bandiera Arancione e la rivista Plein Air (specializzata in viaggi on the road in camper e caravan) il comune di Triora ha organizzato una tre giorni all’insegna della natura, dello sport, dell’arte e della buona tavola, aperta a tutti.

Il primo appuntamento è per domani, venerdì 29 settembre, dalle 17 con l’accoglienza ai camperisti che pernotteranno nel borgo. L’evento sarà l’occasione per presentare, presso la sala convegni di Palazzo Stella (sede del museo civico), il progetto per la realizzazione della nuova area camper.

Sabato 30 settembre trekking guidato alla scoperta delle nostre meravigliose vallate e sentieri. Il punto di ritrovo è fissato alle 10.30 davanti al comune di Triora e l’escursione è aperta anche ai camminatori meno esperti.

Al pomeriggio alle 18.30 inaugurazione ufficiale presso palazzo Stella della mostra di Dave Art, artista modenese che ci stupirà con installazioni e sculture suggestive e coinvolgenti realizzate con materiale di recupero come cartone, polistirolo, polistirene, carta, stoffa carta legno e ovatta. L’evento sarà occasione di svelare in anteprima il programma ufficiale di “Triora Halloween 2023”. Presente anche la madrina di questa edizione Sibylla Martina, operatrice esoterica. Seguirà una degustazione di prodotti tipici a cura dell’azienda locale “La strega di Triora”.

Domenica primo ottobre visita guidata nel centro storico con ritrovo alle 10.30 davanti al palazzo del Comune. Ma non è finita: l’Associazione Terra di Confine, in collaborazione con il Comune, ha organizzato nelle giornate di sabato e domenica un corso di avvicinamento alla falconeria che sarà tenuto da Sabrina Camarda, falconiera e guardia zoofila, e Igor Cassini che da anni si occupa di soccorso veterinario.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 3490546480 o mail a terradiconfine.liguria@gmail.com.