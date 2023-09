Bordighera, il Capitolo 8 Luoghi di BNI Italia festeggia un anno di attività

Il Capitolo 8 Luoghi di BNI Italia festeggia alle 18, presso il Ristorante Chez Louis a Bordighera, un anno di attività dalla sua nascita da core group a Capitolo.

BNI è, da 38 anni, l’organizzazione di business networking più vasta e di successo a livello mondiale. Ogni Capitolo BNI (gruppo di professionisti e imprenditori) accoglie al suo interno soltanto un rappresentante per ogni specializzazione professionale. BNI è presente in 78 Paesi, giorno dopo giorno, i membri sviluppano il loro business grazie al networking professionale e alle referenze che ricevono in BNI.

Far parte di BNI vuol dire entrare a far parte di un network che ha come obiettivo la crescita delle attività aumentando la qualità del proprio lavoro. BNI fornisce un sistema di referral marketing strutturato che aiuta a generare referenze costruendo e condividendo connessioni di business.

La filosofia di BNI si basa sull’idea, e valore fondante, del “Givers Gain®” (chi dà, riceve). Creando nuove opportunità di business per gli altri, potrai ricevere, a tua volta, nuove opportunità di business. Come diceva l’antico proverbio “Chi semina, raccoglie”.

BNI 8 luoghi, con una crescita costante, ha raggiunto la quota di 30 membri, i quali relazionandosi tra di loro hanno prodotto un business di quasi tre milioni di euro dalla sua nascita.

BNI 8 luoghi svolge le sue riunioni settimanali tutti i giovedì alle 7 a Bordighera presso la propria sede ristorante Chez Louis. Per informazioni contattare la mail: bni8luoghi@gmail.com.