‘Torna pulita Ventimiglia’: al via il nuovo piano di lavaggi straordinari della città di confine

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che dalla prossima settimana prenderà il via il nuovo piano di lavaggi a fondo delle strade e dei marciapiedi, con lancia e autobotte, macchina a vapore e macchina spazzatrice, delle vie della cittadine: rispetto al piano sperimentato in queste prime settimane sono state implementate le aree interessate in modo da garantire una più completa copertura della città.

Contestualmente, dato l’arrivo della stagione delle piogge, si procederà con la pulizia delle caditoie. Il servizio prenderà avvio Lunedì 2 Ottobre, dalle ore 00.00 alle 06.00 con obbligo di rimozione delle autovetture in sosta al fine di permettere una più accurata pulizia.

Spiegano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore all’Igiene e Politiche Ambientali Milena Raco: “Si tratta di un progetto che ci ha impegnati sin dalle prime settimane successive al nostro insediamento, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dal capitolato che in questi mesi ha mostrato tutte le sue inadeguatezze, e di un intervento molto atteso dalla popolazione. Per le vie secondarie, attualmente non ricomprese nel piano, continua il programma di lavaggio settimanale con spazzatrice meccanizzata senza necessità di rimozione dei veicoli.

Per ciò che concerne il Centro Storico di Ventimiglia Alta ed il quartiere di San Secondo è previsto un’implementazione dei lavaggi mentre, per le aree frazionali, attualmente sprovviste di detto servizio, in quanto non previsto da capitolato, è allo studio dell’Assessore Raco con delega anche al ciclo delle acque, l’attivazione di punti di prelievo acqua con creazione di apposite bocchette al fine di permettere la pulizia di strade e carrugi con utilizzo di gomme e/o similari”.

Si riporta di seguito un estratto dell’ordinanza di Polizia Locale vigente dal 27 c.m.:

1. Con decorrenza 02 Ottobre 2023 il 1° lunedì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in Corso Genova, via Isnardi, via Gradisca, via Nervia e via Lamboglia;

2. Con decorrenza 04 Ottobre 2023 il 1° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in piazza Cesare Battisti, via della Stazione, via Hanbury, via Metella, via Gneo Giulia Agricola, piazza XX Settembre, via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Cavour e piazza XX Settembre, via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e Largo Torino) e via Tenda;

3. Con decorrenza 09 Ottobre 2023 il 2° lunedì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Sottoconvento (tratto compreso tra via Chiappori e via Dante), via Roma (tratto compreso tra via Chiappori e via Dante), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Giovanni XXIII), via Giovanni XXIII, via Turati e via Gramsci;

4. Con decorrenza 11 Ottobre 2023 il 2° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in Largo Torino, via Aprosio, via Bligny, via Mameli, via della Repubblica, via Ruffini, via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny), via Martiri della Libertà (tratto compreso tra lungoRoja G. Rossi e via Roma) e via lungoRoja G. Rossi (tratto compreso tra Largo Torino e via Bligny);

5. Con decorrenza 16 Ottobre 2023 il 3° lunedì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Dante, passeggiata Cavallotti (tratto compreso tra vico Pescatori e passeggiata Trento Trieste), via Cabagni Baccini, via Sottoconvento (tratto compreso tra via Dante e via Cabagni Baccini) e via Tacito (tratto compreso tra via Don Bruno Corti e corso Genova);

6. Con decorrenza 18 Ottobre 2023 il 3° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in via Chiappori, via Scalo Merci, via Cavour (tratto tra via Ruffini e via Chiappori), via Sottoconvento (tratto tra via Mazzini e via Chiappori), via Roma ( tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori), via Carso, via Mazzini, via Matteotti e via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Matteotti);

7. Con decorrenza 23 Ottobre 2023 il 4° lunedì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in passeggiata Trento Trieste, lungomare Varaldo, Rondò Altiero Spinelli, via Tacito (tratto compreso tra via Don Bruno Corti e passeggiata Trento Trieste) e via Don Bruno Corti;

8. Con decorrenza 25 Ottobre 2023 il 4° mercoledì del mese è vietata la sosta con rimozione forzata e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00,00 alle ore 06,00 in passeggiata Marconi, piazza Marconi, via Colombo e via Trossarelli;

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico e degli utenti della strada mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale, installata almeno 48 ore prima dell’inizio della pulizia, oltre ad infografiche, di seguito in allegato ed in distribuzione presso gli esercizi commerciali, e volantini.



L'ordinanza scaricabile a questo link