Acqua gialla e maleodorante a Sanremo, il Comune convoca Rivieracqua

Da mesi si moltiplicano le segnalazioni alla nostra redazione e al Comune di Sanremo: l’acqua è gialla e, in alcuni casi, anche maleodorante. In particolare la maggior parte delle lamentele arrivano dalle zone collinari della Città dei Fiori e dalle frazioni che da qualche tempo fanno i conti con una opalescenza dell’acqua ben visibile. E se talvolta gli episodi sono riconducibili a lavori sulla rete annunciati da Rivieracqua anche sui media locali, in altri casi il tutto è avvenuto senza motivazioni annunciate.

Ora, dopo settimane di segnalazioni, il Comune di Sanremo ha deciso di passare all’azione. L’assessore all’Igiene Urbana, Sara Tonegutti, ha chiesto la convocazione di Rivieracqua per avere delle spiegazioni in merito ai guasti e a tutti i disservizi segnalati negli ultimi mesi. Siccome il problema si sta protraendo, il Comune ha deciso di andare diretto alla fonte.

(Una delle tante segnalazioni di acqua gialla dal rubinetto)

Tante le possibilità al vaglio per motivare sia la colorazione che l’odore dell’acqua. C’è chi ipotizza che i due fenomeni siano collegati all’inquinamento dell’acqua dello scorso marzo e chi, invece, lo ricollega alla scarsità delle riserve che porterebbero letteralmente a “grattare” il fondo delle riserve portando nei rubinetti anche i residui. Le risposte e, si spera, anche le soluzioni, saranno fornite da Rivieracqua al Comune.