A Imperia le celebrazioni di San Michele, patrono della Polizia di Stato

Domani la Polizia della provincia di Imperia festeggerà il santo patrono, San Michele Arcangelo.

Alle 9 il questore procederà alla deposizione di una corona ai caduti della Polizia di Stato alla presenza di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, dei funzionari, delle organizzazioni sindacali e di una rappresentanza del personale in servizio. Alle 10 alla concattedrale di San Maurizio, mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, celebrerà la messa alla presenza delle autorità civili e militari della provincia.

Alle 11.30, in questura, il questore consegnerà premi e benemerenze al personale in servizio e le medaglie di commiato a quello in quiescenza.

Nel giorno del santo patrono la Polizia promuove il Family Day, ossia un momento di incontro con le famiglie dei poliziotti che sono invitate a partecipare ai vari momenti in cui è articolata la cerimonia.