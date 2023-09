Sanremo: "Chi investe non può star dietro alla nostra burocrazia", il Sindaco Biancheri non le manda a dire

La presentazione dello studio di fattibilità della nuova funivia tra la zona del Golf di Sanremo e Monte Bignone è stato anche un momento di confronto tra amministratori e politici presenti all’appuntamento di ieri sera.

Uno di questi ha visto protagonista l’ex Ministro Claudio Scajola che, con un vero e proprio endorsement, ha indicato l’attuale sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, come un uomo che potrà ricoprire nuovi ruoli, al termine del suo doppio mandato nella città dei fiori.

Ma c’è stato anche lo stesso Biancheri che, nel suo discorso ai presenti, non le ha mandate a dire sui problemi creati dai tanti ricorsi che hanno bloccato e stanno bloccando i progetti e i cantieri di Sanremo. “E’ una lotta infinita – ha detto – con le carte bollate che creano problemi a non finire”. Il primo cittadino ha anche evidenziato l’importanza del legale tra pubblico e privato per fare le opere: “Ma chi investe non può certo star dietro alla nostra burocrazia seppur giusta”.

Parole chiare contro le situazioni che bloccano gli interventi sul territorio, con il riferimento che appare lampante verso il progetto del porto vecchio e del palazzetto dello sport di Pian di Poma. Il primo in attesa di notizie dal Consiglio di Stato del 14 dicembre e il secondo che aspetta le decisioni sul ricorso della Sicrea.

Parole ben precise, quelle del Sindaco Biancheri, durante la presentazione di un progetto che ai più sembra un ‘sogno’ da campagna elettorale mentre per altri potrebbe essere una vera e propria occasione di rilancio per l’entroterra matuziano. Mai come in questo caso è perfetto il detto ‘Ai posteri l’ardua sentenza’.