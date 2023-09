Vallecrosia: da domenica prossima ripartirà ufficialmente l’anno pastorale dell’Opera Salesiana

Da domenica prossima ripartirà ufficialmente l’anno pastorale dell’Opera Salesiana di Vallecrosia con un momento di incontro e festa a partire dalle 10 i ragazzi potranno giocare in Oratorio mentre i genitori potranno incontrare il parroco e i catechisti e conoscere le linee guida per il percorso dell’iniziazione cristiana ed effettuare le iscrizioni. Alle 11 la Santa Messa e, a seguire, aperitivo di inizio anno pastorale.

Con la festa del 1° ottobre partirà anche il tesseramento dell’oratorio e molte attività di interesse per ragazzi di tutte le età:

• Teatro

• Art Attack per i più piccolini

• Corsi propedeutici in palestra con istruttori professionisti

• Corsi di musica per principianti

• Doposcuola gratuito ConTeSto 2.0

Questo e tanto altro rinnovando semplicemente la tessera dell’oratorio con un contributo di 10 euro annui. Il Direttore dell’Opera, Don Karim Madjidi, ha precisato che sarebbe interessante oltre che molto consigliato e utile poter incontrare i genitori degli “oratoriani” che ogni giorno vivono i loro pomeriggi nei campi dell’Oratorio, al fine di poter rafforzare un’alleanza educativa e far fronte comune alle difficoltà che sempre più spesso i giovani manifestano nei più svariati modi.

L’oratorio è aperto tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19 mentre la domenica dalle 15 alle 19. Nel corso dell’anno verranno organizzati svariati tornei di basket, calcio, rugby e molto altro. Insomma un anno veramente ricco per potersi incontrare e costruire una comunità educativa viva e in grado di accogliere tutte le istanze giovanili del territorio e proporre un modello alto e bello di vita, seguendo l’insegnamento di Don Bosco: “Buoni cristiani, onesti cittadini, fortunati abitatori del cielo”.