Ventimiglia: capigruppo per Cpr e centro di accoglienza? No! E scatta la protesta dell'opposizione

Sono volate anche parole grosse, questa mattina a Ventimiglia nel corso della riunione dei Capigruppo, propedeutica alla convocazione del Consiglio comunale per giovedì 5 ottobre prossimo. L'opposizione aveva presentato la richiesta di convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente, per parlare soprattutto del Cpr e del centro di accoglienza per i migranti. Una richiesta protocollata lunedì scorso alle 12.30.

“Quando abbiamo visto, alle 14.30 di lunedì – dice Tiziana Panetta di ‘Federazione civica’ – la fissazione della riunione dei capigruppo per oggi alle 9, siamo rimasti piacevolmente colpiti della solerzia del Presidente del Consiglio e che fosse stata convocata per parlare proprio dei due argomenti così importanti”.

Invece l’ordine del giorno è di tutt'altra natura: “Non è urgente (soprattutto rispetto alla richiesta formulata) – prosegue Panetta - e vani sono stati i tentativi di convincere il Presidente ed i consiglieri di maggioranza di tenere ferma la data del Consiglio, ma di svolgere lo stesso sui temi di cui alla richiesta del consiglio straordinario, necessario ed urgente, anche e soprattutto per far comprendere ai cittadini il futuro di Ventimiglia sul tema migranti e misure da adottare”.

“Ci è stato risposto – termina - che l'amministrazione ha tempo 20 giorni per convocare il Consiglio richiesto e che, pertanto, si avrà una risposta nel rispetto dei termini. Spiace constatare che la maggioranza abbia questo atteggiamento e ci si chiede se questo sia il rispetto della città e dei cittadini, che hanno bisogno di risposte certe! Ancora una volta si è persa l'occasione di avere la possibilità di un dialogo costruttivo. Così è, ne prendiamo atto”.