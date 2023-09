Ventimiglia: Parodi "Favorevole ad un consiglio comunale sul Cpr, ma prima dobbiamo informarci"

“Sono favorevole a un consiglio ad hoc sul Cpr, ma ritengo che prima bisognerebbe conoscere cosa e se arriverà a Ventimiglia o nei pressi”.

Sono le parole di Roberto Parodi, esponente e capogruppo dei ‘Frontalieri’, Roberto Parodi, in risposta all’opposizione ed in relazione alla riunione di questa mattina. “Stamattina – prosegue - si è pure trasformato o non capito la lingua italiana. Quando il Ministro parla di almeno un Cpr per regione non vuole dire che uno per regione, è italiano. Non si conosce la capienza e neanche il posto dove verrà realizzato e nemmeno se queste condizioni permettano il trasferimento da altri posti. Ricordo che le attuali capienze superano di poco i 600 posti su tutti i Cpr dislocati sul territorio italiano. Brindisi ne ha 14 oggi e non vedo come a Ventimiglia ne possano dislocare a migliaia come qualcuno ipotizza sui social. Alimentano e fomentano paure nei cittadini senza neanche conoscere cosa sarà. Una cosa è certa che Ventimiglia non ne puo piu di vedere atti di violenza per la città senza fare niente che credo che è quello che vogliono le opposizioni solo a scopo politico, Chi delinque a Ventimiglia va rinchiuso e basta e se funzionasse il trasferimento in altri Cpr oggi non esisterebbe il problema. La scelta è semplice tenere questa gente per strada o rinchiuderli”.

“Nelle prossime settimane sarà un po’ più chiaro – termina Parodi - anche con l'arrivo del ministro Piantedosi, e a quel punto si che ci si potrà confrontare. Farlo oggi sarebbe discutere solo su ipotesi,convinzioni personali o quello che realmente vogliono strumentalizzare a fini solo politici anche se questo lascerebbe in strada gli autori di atti pericolosi per i nostri cittadini. Chi delinque deve essere rinchiuso senza se e senza ma e se questo si risolve con un Cpr nei pressi della nostra città si fa”.