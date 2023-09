Diano Marina: sversamento di liquami in mare, scatta il divieto di balneazione

A Diano Marina in località Sant'Anna è scattato il divieto di balneazione a seguito di uno sversamento di liquami in mare dovuto a un guasto alla centrale di pompaggio. Subito i tecnici di Rivieracqua si sono messi al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza ma, nel frattempo, il Comune ha fatto scattare il divieto con un'ordinanza emessa dal vice sindaco Bruno Manitta.