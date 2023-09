Sanremo: scomparsa di Elsa Ausenda, il ricordo e il cordoglio del sindaco Biancheri

Così il sindaco Alberto Biancheri esprime profondo cordoglio per la scomparsa della signora Elsa Ausenda: “La scomparsa della signora Elsa Ausenda suscita in noi dolore e commozione considerando quanto amasse la sua città, Sanremo, al punto di donarle il nuovo monumento alla Vittoria, nel riqualificato corso Mombello, copia fedele dell'originale utilizzato durante la seconda Guerra mondiale per farne dei cannoni.

E' ancora vivo in noi il ricordo del 2 giugno 2018, quando il monumento è stato inaugurato con un'intensa cerimonia, legata alla memoria del marito di Elsa, Carlo Marco Renato, alpino che conobbe l'orrore dei campi di concentramento. E, non a caso, in quello stesso anno, entrambi furono insigniti del titolo di 'Cittadini Benemeriti', in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di San Romolo.

Ci lascia una benefattrice che la città ricorda anche come storica commerciante, assieme allo stesso marito, per lunghi anni nell'attività gestita in pieno centro. Ai familiari le più sincere e sentite condoglianze mie e dell'Amministrazione comunale”.