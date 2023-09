Angsaimperia ricorda Pino Riotto: “Amico dei nostri ragazzi”

L'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo ricorda Pino Riotto, scomparso oggi.

“Angsaimperia Aps vuole ricordare Pino Riotto, amico dei nostri ragazzi che lo scorso anno non ha esitato ad aprire le porte della sua casa di Baiardo per offrire una spettacolare merenda a tutti i partecipanti della camminata azzurra per l'autismo da San Romolo a Baiardo facendo trascorrere a tutti una bellissima giornata. Riccardo Benso presidente di Angsaimperia ricorda l'amico Pino che quest'anno ha fortemente voluto l'esecuzione della sua opera "le dodici donne" presso il teatro del Casinò di Sanremo, raccogliendo fondi per i progetti che vedono protagonisti i nostri ragazzi. Tutto il direttivo e i volontari porgono un caro e affettuoso abbraccio ai familiari”.