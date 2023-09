Per il penultimo appuntamento con la rassegna 'Seconda stella a destra', le ‘Cronache Matuziane’ protagoniste a Perinaldo

Si avvia alla conclusione la seconda edizione della Rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… Libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’ che, per questo fine settimana, ha in programma due appuntamenti, sempre nella tradizionale sede della Sala Consiliare.

Nel primo, venerdì 29 settembre, alle 17.30, le Autrici Angela Trotta e Milvia Pizzio presenteranno il libro “Cun i pei sute a toura - Ricette della cucina perinaldese”, scritto per ricordare i sapori e i piatti semplici di una volta, spiegando - addirittura in dialetto - come cucinare specialità tipiche e genuine. E al termine della presentazione, i presenti potranno anche degustare i piatti preparati secondo le antiche tradizioni e con gli ingredienti della cucina povera, tipica del territorio.

Sabato 30 settembre, alle ore 18:00, il protagonista della Rassegna sarà un giovane scrittore, il sanremese Alessio Bellini, che presenterà il romanzo “Cronache Matuziane – Il vaso e l’argilla” (Antea Edizioni, 2023). Proprio a Perinaldo Bellini ha ottenuto lo scorso giugno una “Menzione della Giuria” nel Concorso letterario “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del giallo”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione culturale Esprit.

“Cronache matuziane” è un romanzo storico, anzi, una fiction storica come l’ha definita lo stesso Autore, ambientata nella Matuzia (il nucleo da cui poi nacque Sanremo) dell’alto medioevo.

Dalla sinossi: Anno del Signore 962. In una Sanremo feudale, succube del dominio genovese e martoriata dalle lotte interne, le Storie di quattro singolari personaggi si incrociano fatalmente: un ragazzino di origine saracena, un vecchio generale irredentista, un’aristocratica soffocata dalle proprie ossessioni e un torvo fuorilegge si ritrovano a lottare per la sopravvivenza, tra retroscena ricolmi di scheletri nell’armadio e un’insidiosa ambientazione medievale ricca di sfide e pericoli,

In questo romanzo irriverente e provocatorio, l’autore dipinge, attraverso personaggi grotteschi e situazioni spesso sopra le righe, una satira della Liguria e dei liguri. Riprendendo diversi generi, dalla fiction storica al fantasy epico, dal thriller psicologico alla parodia, il risultato è un dipinto storico in piena regola, accurato, eppure più attuale che mai.

Il romanzo è caratterizzato dal particolare linguaggio: è scritto, infatti, in lingua volgare, frutto di ben sei anni di studi e ricerche da parte di Bellini per arrivare a redigere un testo in cui non compaiono termini apparsi dopo l’epoca in cui è ambientato. Questo “artificio” rende più agevole immedesimarsi nel periodo storico in cui sono ambientate le vicende.

Dialoga con l’Autore Manuela Di Pietro.

Alessio Bellini è nato a Sanremo nel 1998. Antropologo culturale, sebbene lavori principalmente nell’ambito sanitario, è altrettanto interessato alla storia e alla cultura dei popoli liguri. Nel 2022 esordisce con il saggio “C’era una volta Sanremo”. “Cronache matuziane” è il suo primo romanzo.

Tutti gli incontri della Rassegna si possono seguire, in diretta e non, anche nella pagina Facebook “Perinaldo eventi e manifestazioni”.

Concluderà la giornata la “Festa di fine estate”, a partire dalle 19:30, nella piazza del centro storico, con musica e gastronomia, organizzata dall’Associazione di Volontariato, a cui tutti, perinaldesi e turisti, sono invitati a partecipare.