Dove andare in vacanza in Liguria a fine settembre?

La Liguria, con la sua affascinante costa, pittoreschi villaggi e prelibatezze culinarie, è una destinazione ideale per una vacanza rilassante a settembre. Con il caldo estivo che si attenua e le folle che si diradano, questo mese offre un'opportunità unica per esplorare la regione senza il trambusto tipico dei mesi estivi.

Questa regione della costa nord-occidentale dell'Italia è famosa per le sue bellezze naturali, la storia e la cultura. È una destinazione popolare per le vacanze, sia estive sia invernali. Qui, infatti, come potrai leggere su nuovomille.it, tantissime celebrità amano trascorrere le loro vacanze da sogno.

Settembre e ottobre sono due mesi ideali per visitare la Liguria. Il clima è ancora caldo e soleggiato, ma le folle estive sono diminuite. Questo rende il mese perfetto per rilassarsi sulla spiaggia, visitare le città e i villaggi storici o fare escursioni nella natura.

In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori destinazioni e attività che la Liguria ha da offrire durante il mese di settembre.

Le Cinque Terre

Le Cinque Terre sono un gruppo di cinque borghi medievali arroccati sulla costa ligure. Le città sono Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Le Cinque Terre sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e sono una delle destinazioni turistiche più popolari d'Italia.

A settembre e ottobre, le Cinque Terre sono ancora molto belle, ma meno affollate rispetto al resto dell'anno. È un momento perfetto per passeggiare lungo i sentieri escursionistici che collegano i borghi, fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Ligure o semplicemente rilassarsi e godersi la vista.

I sentieri che collegano le Cinque Terre offrono panorami mozzafiato sulla costa e sul mare. Settembre è un momento ideale per affrontare alcune di queste escursioni, poiché il clima più fresco rende le passeggiate più piacevoli. Assicurati di indossare calzature comode e di portare con te una bottiglia d'acqua mentre ti immergi nella bellezza naturale di questa regione.

Portofino è una delle destinazioni più esclusive della Liguria e settembre offre un'opportunità unica per godersela senza la folla di agosto. Questo pittoresco villaggio di pescatori è rinomato per le sue acque cristalline, i negozi di lusso e gli yacht ancorati al porto.

La Riviera di Levante

La Riviera di Levante è la parte orientale della costa ligure. È caratterizzata da spiagge sabbiose, acque limpide e borghi pittoreschi.

Alcune delle destinazioni più popolari della Riviera di Levante includono:

· Rapallo: una città elegante con un centro storico medievale e una bella spiaggia

· Santa Margherita Ligure: una località balneare chic con un porto e un lungomare suggestivi

· Portofino: un borgo esclusivo con un fascino senza tempo

· Cinque Terre: come detto prima, le Cinque Terre sono un patrimonio mondiale dell'UNESCO e sono una delle destinazioni turistiche più popolari d'Italia

Le città storiche

La Liguria ospita anche molte città storiche affascinanti, come Genova, Savona e La Spezia.

Genova è la capitale della Liguria e una delle città più antiche d'Italia. È ricca di storia e cultura, e offre ai visitatori una vasta gamma di attrazioni, tra cui il Porto Antico, il Centro Storico e il Museo di Sant'Agostino.

Savona è una città portuale con un centro storico medievale ben conservato. È sede di numerosi monumenti storici, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, il Castello di Priamar e la Loggia dei Mercanti.

La Spezia è una città industriale con un porto importante. È sede del Museo Navale Nazionale e del Museo del Castello San Giorgio.