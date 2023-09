Bordighera: al via ieri i lavori di riqualificazione del lungomare, Laganà "Due interventi fondamentali" (Foto)

Sono partiti ieri a Bordighera i lavori per il primo lotto dei lavori di riqualificazione del lungomare Argentina (tra la Rotonda di Sant’Ampelio ed il bar Eden) ed il cantiere per il prolungamento della pista ciclabile (tra il depuratore ed il Baretto).

“Due interventi fondamentali – ha detto il Vice Sindaco Marco Laganà, che ha seguito e coordinato dal principio i due progetti - che valorizzeranno la nostra passeggiata e nel contempo, grazie al previsto rifacimento dei sottoservizi, risolveranno alcune criticità create da impianti ormai datati”.

“I lavori saranno compiuti con massima attenzione e cura per il patrimonio verde e – commenta il Sindaco Ingenito -secondo quanto richiesto in merito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Nel contempo stiamo continuando ad adoperarci per limitare i disagi creati dai due cantieri, che abbiamo voluto si svolgessero in contemporanea proprio per iniziare la prossima nuova stagione con entrambi i lavori consegnati alla città; a tal proposito desidero ringraziare gli operatori commerciali ed i mercatali per la disponibilità e la collaborazione”.