A Sanremo il gala inaugurale della 6ª edizione di “Le Terre del Risorgimento”

Sanremo ospiterà l’evento di gala inaugurale della 6ª edizione della manifestazione internazionale “Le Terre del Risorgimento 2022-2023” “I luoghi del re magnanimo”, palinsesto storico-musicale che ha ottenuto nel corso degli anni il patrocinio e la collaborazione del Museo del Risorgimento di Torino, di Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, di Regione Valle d’Aosta, di Regione Toscana, Regione Lazio e Regione Liguria, dello Stato Maggiore dell’Esercito, dell’Ispettorato agli Studi Risorgimentali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reale Tombe del Pantheon, della Presidenza Nazionale di Assoarma, dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e del Gruppo Savoia.

La scelta della celeberrima cittadina della Riviera dei Fiori quale sede dell’evento di gala inaugurale del Progetto Internazionale “I Luoghi del Re Magnanimo” inserito nella VI Edizione della Manifestazione Nazionale Le Terre del Risorgimento 2023-2024” è stata effettuata in quanto nella città ligure ebbe i natali Gerolamo Bobone, funzionario diplomatico del Regno di Sardegna che ebbe storicamente una parte fondamentale nell’accoglienza di Carlo Alberto al suo arrivo nella città di Oporto. Il Bobone, infatti, venuto a conoscenza dell’arrivo del Conte di Barge (Carlo Alberto) nella cittadina portoghese, partì da Lisbona, raggiunse Oporto e si mise a completa disposizione del sovrano aiutandolo e sostenendolo logisticamente, ed anche finanziariamente, nelle sue prime necessità. Il funzionario diplomatico, inoltre, rimase accanto al sovrano tutto il periodo del suo breve esilio in terra portoghese e collaborò attivamente poi ai funerali del Re magnanimo ed al rientro della salma in patria a bordo della nave da guerra Monzambano.

L’evento è organizzato dal Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) con il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Gruppo Savoia Delegazione Piemonte-Liguria.

Manifestazione Internazionale “Le Terre del Risorgimento”.

La manifestazione nazionale “Le Terre del Risorgimento”, giunta quest’anno alla Quinta Edizione, è una rassegna culturale-musicale ideata ed organizzata dalla scrivente Associazione Culturale in collaborazione con le Amministrazioni Locali di otto Regioni Italiane (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria,Lazio, Campania e Sicilia), numerose Amm. Provinciali e Comunali.

La manifestazione nazionale storico-musicale viene organizzata e realizzata dall’anno 2019 in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Campania. Nell’edizione 2022-2023, in collaborazione con l’Ispettorato agli Studi Risorgimentali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reale Tombe del Pantheon, sono stati realizzati, nel corso dell’anno 2022, eventi di importanza nazionale a Torino, Firenze, Roma e Bordighera presso la Villa della Regina Margherita, mentre tra il mese di marzo e quello di giugno 2023 hanno avuto luogo eventi storico-musicali Napoli, Genova e Milano. La programmazione nazionale inoltre ha ospitato in Piemonte e Lombardia manifestazioni culturali-musicali in particolari località che sono state teatro delle fasi più significative della Prima e Seconda Guerra d’Indipendenza fino all’Unità d’Italia (Novara e Vercelli unitamente a Mortara, Palestro, Confienza e Borgo Vercelli).

Nell’ambito degli eventi organizzati a Torino (22 ottobre, Palazzo Carignano, Museo del Risorgimento, Sala del parlamento subalpino, alla presenza di S.A.R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia), Firenze (29 ottobre, Palazzo Vecchio, Museo del Risorgimento, Sala delle Miniature, Roma (31 ottobre, Palazzo Ferrajoli), Villa Regina Margherita a Bordighera, Sala dell’armistizio Salasco e sala consiliare del Comune di Vigevano, Castello Reale di Casotto (CN), Regina Palace Hotel di Stresa (VB), Villa Regina Margherita e Castel Savoia di Gressoney Saint Jean (AO). Nell’ambito del Progetto Nazionale “Tre Regine per Tre Capitali: Torino-Firenze-Roma” inserito nella V Edizione della manifestazione è stato presentato il monumentale volume “SAVOIA al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beate dalle origini della Dinastia al XX secolo” curato dalla Dama Dott.sa Prof.sa Vittoria Aicardi e che ha ottenuto la prefazione di S.A.R. il principe Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli.

L’edizione 2023-2024 della manifestazione avrà un respiro internazionale e prevederà due Progetti che coinvolgeranno oltre all’Italia anche la Germania e la Francia.

Il primo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte della Principessa Mafalda di Savoia e dal titolo “I Luoghi di Mafalda di Savoia” verrà inaugurato a Racconigi (CN) il giorno sabato 23 settembre alle ore 16 presso il Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso, alla presenza di S.A.R. la principessa Elena von Hessen e del Console della Repubblica di Bulgaria Dott.sa Ana Paskaleva, prevede la presentazione del volume “Mafalda di Savoia. L’amaro destino di una principessa nell’inferno di Buchenwald” curato dalla Dama Dott. Prof.sa Vittoria Aicardi e dal Cav. Uff. Roberto Allegro con un prestigioso intermezzo musicale a tema realizzato dai flautisti Cav. M° Ludovico Allegro e M° Maurizio Terzaghi. Il percorso quindi avrà numerose tappe tra il 2023 ed il 2024 che interesseranno città quali Gaeta, Roma, Novara, Spello, Assisi, il memoriale del concentramento di Buchenwald, il Castello di Kromberg per concludersi nel mese di agosto 2024 a Roma al Pantheon con una S. Messa solenne in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo Anniversario della morte della Principessa Mafalda di Savoia che verrà celebrata dal Comm. Can. Mons. Gian Luca Gonzino.

Il secondo progetto, “I Luoghi del Re magnanimo”, invece, sarà inaugurato il giorno venerdì 29 settembre alle ore 17.30 a Sanremo, Palazzo Nota, con la presentazione del volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto curato dal Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro. Successivamente il progetto si snoderà attraverso le più significative tappe che portarono Carlo Alberto da Novara fino ad Oporto per concludersi nel mese di luglio 2024 proprio nella città portoghese in occasione del 175° Anniversario della morte del sovrano.

L’evento di gala inaugurale a Sanremo

L’evento previsto a Sanremo, con il Patrocinio del Centro Studi Risorgimentali Lomellino, del Comune di Sanremo e del Gruppo Savoia Delegazione Piemonte-Liguria avrà luogo nella storica cornice di Palazzo Nota alle ore 17.30.

Nell’esclusiva location settecentesca si terrà la conferenza di presentazione del volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto curato dal Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro, Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Direttore del Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) ed edito da Musicorner.

Interverranno, oltre all’Autore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Dott.sa Silvana Ormea, il Cav. M° Ludovico Allegro, la Dama Dott.sa Prof.sa Vittoria Aicardi, rispettivamente Segretario e vice presidente del sodalizio, ed il Cav. Uff. Marco Lovison, Delegato per Piemonte e Liguria del Gruppo Savoia.

Gli eventi ad Imperia, al Santuario di Notre Dame de Laghet ed al Castello Reale di Casotto

Imperia, Oratorio di S. Pietro Apostolo

L’evento, con il Patrocinio del Comune di Imperia, è programmato per il giorno venerdì 29 settembre alle ore 21 presso l’oratorio di S. Pietro Apostolo dove si terrà la conferenza di presentazione del volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto curato dal Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro, Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Direttore del Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) ed edito da Musicorner. Interverranno, oltre all’Autore, il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia di Imperia, On. Dott. Claudio Scajola, il Priore della Confraternita di S. Pietro Apostolo signor Giorgio Ansaldi, il Dott. Gabriele Oreggia, storico della Confraternita di S. Pietro Apostolo, Comm. Can. Mons. Gian Luca Gonzino, il Cav. Uff. Marco Lovison, Delegato per Piemonte e Liguria del Gruppo Savoia.

Laghet (F) Sanctuaire de Notre Dame de Laghet

Sabato 30 settembre alle ore 12.30 presso il Santuario verrà celebrata una S. Messa in memoria del sovrano Carlo Alberto. La funzione, che sarà preceduta da una Via Crucis, sarà officiata dal Comm. Can. Mons. Gian Luca Gonzino, Assistente spirituale della Delegazione di Vercelli delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Al termine della funzione, dopo un intervento del Delegato Piemonte e Liguria del Gruppo Savoia, Cav. Uff. Marco Lovison, il Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro presenterà il volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto.

Castello Reale di Casotto (CN)

Domenica 1 ottobre alle ore 11 presso la splendida e storica cornice del Castello di Casotto (Garessio, CN) con il Patrocinio di Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Garessio (CN), dell’Associazione Amici del Castello di Casotto e del Gruppo Savoia Delegazione Piemonte Liguria, vi sarà la presentazione del volume Destinazione Oporto. L’ultimo viaggio dell’Italo Amleto curato dal Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro, Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Direttore del Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV) ed edito da Musicorner. Interverranno, oltre all’Autore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Garessio, Dott.sa Paola Carrara, il Cav. M° Ludovico Allegro, la Dama Dott.sa Prof.sa Vittoria Aicardi, rispettivamente Segretario e vice presidente del Centro Studi Risorgimentali Lomellino di Mortara (PV), il Comm. Can. Mons. Gian Luca Gonzino, Assistente spirituale della Delegazione di Vercelli delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ed il Cav. Uff. Marco Lovison, Delegato per Piemonte e Liguria del Gruppo Savoia.