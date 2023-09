Sanremo: maretta e qualche polemica dalla Compagnia Stabile, c'è il rischio che possa finire tutto?

C’è ‘maretta’ alla Compagnia Stabile città di Sanremo, storico sodalizio matuziano che, nato nel febbraio del 1970 con il celebre Nini Sappia, propone da sempre commedie in dialetto e anche una rassegna estiva, particolarmente gradita da residenti e turisti.

Il fatto è emerso oggi, nel corso e a margine della conferenza stampa di presentazione dei premi San Romolo, da Anna Blangetti, da tempo mente e braccio della compagnia. Uno dei motivi risiederebbe nella poca, per non dire scarsa collaborazione che arriva dagli altri componenti dell’associazione. "Sicuramente lascerò l'allestimento delle commedie - ha voluto puntualizzare la Blangetti - però rimarrò per l'attività propedeutica al teatro e per i corsi nelle scuole".

La Blangetti, nel corso della conferenza, ha anche confermato le difficoltà nel portare avanti l’attività, collimata con il nuovo spostamento della classica commedia per San Romolo, con la quale aveva proprio esordito nel 1970. Ai tempi la rappresentazione era proposta nel giorno del Santo Patrono mentre, negli ultimi anni è stata spostata alla sera prima.

Quest’anno è stata ulteriormente anticipata all’11 ottobre per far spazio alla Orchestra Sinfonica ed al suo concerto. E, sembra che il fatto non sia andato nuovamente giù alla stabile. La compagnia dialettale, che oltre a proporre commedie è un angolo storico della città con addirittura corsi di sanremasco.

La Compagnia tramanda di generazione in generazione, di attore in attore la passione, l’amicizia e un incredibile spirito di sacrificio, visto il suo scopo di diffondere gli usi e le tradizioni del teatro dialettale, senza fine di lucro. Ci auguriamo che i piccoli screzi e problemi che sono nati, possano terminare per consentire alla ‘Stabile’ di andare avanti e, perché no, trovare anche nuovi appassionati.