Career Day in Liguria, in cinque giorni oltre 1600 posti di lavoro offerti

È ufficialmente iniziato oggi il Career Day di Orientamenti 2023. Cinque giorni in cui, grazie all’evento organizzato da Regione Liguria con l’Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l’accreditamento Alfa e la collaborazione dell’Università di Genova, il Palazzo della Borsa diventa centro nevralgico dell’incontro tra domanda e offerta di occupazione. Sono 1639 posti di lavoro offerti dalle 132 aziende partecipanti: previsti oltre 3mila colloqui, che verranno svolti sia da chi ha scelto di preiscrversi sia da chi vorrà farlo direttamente in loco. L’evento si concluderà venerdì 29: nella giornata di oggi hanno partecipato 500 persone e si sono svolti 800 colloqui.

Sono 320 i posti di lavoro a tempo indeterminato offerti, 951 quelli a tempo determinato e 319 gli stage in aziende di assoluto livello nei più svariati settori: dalla nautica alla tecnologia passando, tra gli altri, per i trasporti, il turismo, i servizi bancari, l’agroalimentare e la telefonia.

“Qui oggi si incontrano tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro e imprese che offrono centinaia di posti – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - un momento di incontro tra domanda e offerta, due elementi che troppo spesso in Italia non riesce a dialogare, con tutte le conseguenze che questo comporta per la nostra economia. Su questo la Liguria sta investendo moltissimo proprio per far sì che le persone possano ricevere una formazione che sia in linea con le esigenze del mercato. Sul fronte dei numeri l’occupazione in Liguria continua a crescere, sopra la media non solo italiana, ma anche di quel Nord Ovest che è sempre stata locomotiva del Paese e di cui la Liguria è stata per anni fanalino di coda. Oggi non è più così e credo che sia davvero un risultato straordinario. Per la prima volta, in questa edizione del Career day, partecipa anche il sistema della pubblica amministrazione: i giovani possono prendere quindi un primo contatto con quella PA che ha tantissimo bisogno di forze nuove e che in questa regione, con prudenza e rispettando i vincoli di bilancio, abbiamo cominciato a potenziare”.

“Gli annunciati numeri straordinari di questo Career Day 2023 sono finalmente diventati realtà – dichiara l’assessore Scajola -. Attraverso un grande lavoro di Regione Liguria abbiamo creato un contenitore di altissimo livello per far incontrare aziende leader nei propri settori con persone preparate, entusiaste e vogliose di trovare impiego. L’obiettivo è quello di continuare a migliorare, confermando il nostro evento come uno dei maggiori, di questo genere, a livello italiano. Sono particolarmente contento della presenza di realtà lavorative da tutta la Liguria, un territorio che sta crescendo dal punto di vista occupazionale e che sta formando tantissimi giovani in ruoli strategici per la nostra economia”.

“Ci sono tante professionalità che le nostre imprese cercano e faticano a trovare, per questo vogliamo allineare quanto più possibile le loro esigenze all’offerta formativa ligure - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Per farlo, lavoriamo da tempo con il sistema camerale per identificare prospetticamente le tipologie di lavoro più ricercate dalle imprese e formalizzare servizi di supporto che possano aiutare l’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Tra questi rientra certamente il 'career day' di Orientamenti, quale occasione per aiutarli a costruirsi un futuro all’altezza delle loro aspettative, in un quadro di difficile lettura e di continuo cambiamento”.

“Iniziano oggi cinque giorni molto intensi durante i quali verranno effettuati migliaia di colloqui: il Carreer Day è uno degli strumenti che Regione Liguria mette a disposizione dei cittadini in cerca di lavoro – afferma l'assessore al Lavoro e Politiche attive dell'occupazione Augusto Sartori - Le aziende presenti hanno più di 1600 posizioni aperte nei settori più disparati: l'augurio che facciamo è che anche questo evento possa contribuire a migliorare il dato registrato nel secondo trimestre 2023 dove l’occupazione in Liguria è cresciuta del 2,7% e la disoccupazione è scesa del 13,8%”.

Giovedì 28 settembre le aziende potranno partecipare a un momento di networking per scambiarsi best practices e analizzare insieme l’esperienza. Per chi desidera iscriversi al Career Day di Orientamenti 2023, in maniera completamente gratuita, questo è il link di riferimento.