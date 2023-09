Eclisse parziale di Luna, Camporosso ospita una serata dedicata all'osservazione astronomica

Una serata dedicata all'osservazione di un'eclisse parziale di Luna verrà organizzata, sabato 28 ottobre dalle 21 alle 23, sulla spiaggia di Camporosso dall'associazione Stellaria, attiva da anni nel campo della divulgazione e didattica dell'astronomia.

La Giunta comunale ha, infatti, approvato l'utilizzo della spiaggia libera comunale per attività di osservazione astronomica, che sarà gratuita e aperta a tutti, mettendo a disposizione gratuitamente, sotto forma di patrocinio, il suolo pubblico necessario ad ospitare l’evento nel tratto ricompreso tra il ristorante “Storie di Mare” e il locale “Bar del Sole”. Cittadini e turisti potranno, perciò, ammirare la rarità e bellezza di questo spettacolo naturale attraverso i telescopi che saranno messi a disposizione dall'associazione. Un'interessante opportunità di divulgazione scientifica e di valorizzazione del territorio.

Stellaria è un'associazione di promozione sociale che, nel Ponente Ligure ma anche sul territorio nazionale, si occupa prevalentemente di organizzare attività legate alla cultura scientifica e soprattutto astronomica. Si tratta di una delle realtà dedicata alla divulgazione scientifica più attive e consolidate della Liguria, nel solo 2022 ha organizzato 38 eventi per il pubblico oltre incontri e progetti con le scuole. Ha collaborato con i comuni di Bordighera, Ospedaletti, Ventimiglia, Sanremo, Bajardo, San Biagio della Cima e Castelvittorio. I suoi associati hanno maturato un'esperienza ventennale organizzando le attività e la gestione dell'Osservatorio comunale G. D. Cassini di Perinaldo fino al termine del 2015. Stellaria è attiva, autonomamente o assieme ad altre realtà culturali, con interventi di divulgazione astronomica, osservazioni guidate del cielo ed attività didattiche nelle scuole e corsi di astronomia. Dal 2012, Stellaria è promotrice di "Occhi su Saturno", evento che ha raccolto ogni anno più di cento adesioni, in tutt'Italia e all'estero. Negli anni le iniziative di Stellaria sono state supportate e patrocinate dai più importanti enti scientifici, quali l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana e la Società Astronomica Italiana. Recentemente si è dotata di un planetario digitale itinerante l’unico presente nel Ponente Ligure, con il quale offre in ambito scolastico e nel territorio in generale, spettacoli del cielo sotto una cupola di 5 metri di diametro. Online oltre 100.000 persone seguono i canali social dell’associazione.