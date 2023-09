Seborga, albero da abbattere per motivi di pubblica sicurezza

A Seborga un albero di proprietà comunale deve essere urgentemente abbattuto per motivi di pubblica sicurezza. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Pasquale Ragni.

"Considerata l'effettiva impossibilità di evitare l'abbattimento della pianta sita in via della Zecca all’altezza del civico 13, nel costruendo parcheggio pubblico per auto e moto" - si legge nell'ordinanza - "è stato ritenuto indispensabile procedere con urgenza al fine di eliminare il potenziale pericolo incombente che minaccia la pubblica incolumità e la sicurezza urbana".

La ditta New Electric Progress è stata incaricata a procedere al taglio dell’albero.