Sanremo: Fratelli d'Italia sul primo anno del Governo Meloni, Berrino "Abbiamo riportato il dibattito politico" (Foto e Video)

Teatro Centrale pieno, questo pomeriggio a Sanremo per la serie di dibattiti, organizzati da Fratelli d’Italia e focalizzati sul primo anno di Governo Meloni. “I successi del Governo, l’apporto fondamentale dei gruppi di camera e senato di Fdi, il ruolo dei parlamentari liguri – evidenziano gli organizzatori - saranno al centro del confronto per ricordare e festeggiare la vittoria del settembre 22 e promozionare i risultati ottenuti”.

Ospiti della kermesse il deputato ligure Maria Grazia Frija, insieme ai Senatori Gianni Berrino e Roberto Menia, il capo delegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, assessori e consiglieri regionali e comunali. Presente anche il Presidente del Cda del Casinò, Giancarlo Ghinamo e il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi. Assente, all’ultimo momento per motivi familiari, Matteo Rosso. L’incontro doveva svolgersi anche domani con la diretta insieme a Giorgia Meloni ma, Fratelli d’Italia ha scelto di sospendere tutte le iniziative politiche domani per la concomitante apertura della camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Diversi i panel, che hanno anche ospitato alcune associazioni categoria su: ‘Il ritrovato ruolo dell’Italia in Europa, la ‘Legge di delega fiscale’, il ‘Made in Italy’ e ‘Lotta al cibo sintetico, foibe, turismo e portualità’.

Un appuntamento che ha visto la festa del primo anno del Governo Meloni e il bilancio di questi primi 12 mesi, ma anche una sede strategica visto che a Sanremo si va a votare il prossimo anno, come evidenziato dal Senatore Gianni Berrino: “Si lo è, visto che è la più grande città dove si voterà. Ma, al di là di questo, vogliamo ricordare il primo anno di governo, per far notare ai cittadini che il senso è quello di riportare al centro il dibattito politico. Rimane quanto detto in campagna elettorale, come l’abolizione del ‘Reddito di Cittadinanza’ che ha creato posti di lavoro. Non dimentichiamo la rivoluzione fiscale approvata, lo sport nella Costituzione, gli interventi per la famiglia, la riforma della Giustizia che ha iniziato il suo iter tra cui il ‘Decreto Rave’ che ha visto per il primo anno l’assenza delle riunioni di questo genere. Ma ci sono anche le particolarità locali come lo stanziamento per la stazione di Ventimiglia, quelli per la Pediatria al ‘Borea’, la rivisitazione degli estimi catastali che aspettava da 15 anni. Questo per dimostrare che, dove c’è la buona politica c’è il buon governo e questo serve anche a Sanremo”.

Sul piano elettorale gli ha fatto eco il Ministro Lollobrigida che, con un video, ha salutato Sanremo “Dobbiamo dargli prospettiva e una buona amministrazione con le elezioni del prossimo anno”.

Carlo Fidanza, Membro dell'ufficio di presidenza all’Unione Europea, ha così commentato l’anno di governo di Giorgia Meloni: “Un anno importante e grandi risultati raggiunti, soprattutto nell’economia e nell’occupazione. Molti altri provvedimenti sono stati presi e il governo durerà altri 4 anni per cogliere il frutto del lavoro stiamo facendo. Oggi l’attenzione è soprattutto sul tema migranti con un lavoro fondamentale insieme all’Europa per fare realmente l’accordo con la Tunisia per bloccare le partenze. Stiamo attendendo per sbloccare i finanziamenti nei prossimi giorni e ci aspettiamo risultati concreti in breve tempo e poi lavorare a soluzioni a medio-lungo periodo e fermare le cause che provocano le partenze dei migranti. Non dimentichiamo che stiamo lavorando ad un grande piano di infrastrutture, anche per la Liguria”.