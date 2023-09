I fiori di Sanremo ad Alba con lo Zonta Club (Foto)

Due meravigliose composizioni floreali sono state realizzate dalle socie di Zonta Club Sanremo nell’ambito della quindicesima convention del Distretto 30 di Zonta International che si sta svolgendo ad Alba sotto l’egida della Governor Ivana Sarotto. Una è stata collocata all’ingresso della suggestiva chiesa di San Domenico, dove si è svolta la cerimonia d'apertura che ha unito e ispirarato le partecipanti attraverso una parata di bandiere e performance di musica classica e lirica.

La seconda composizione è, invece, collocata sul palco del teatro sociale Giorgio Busca dove si tengono i lavori. "Complimenti alle nostre zontiane Susanna Vivaldi, Orietta Ferrari, Cristina Dionisotti e Anna Morgano che sotto l’occhio attento della presidente Fernanda Littardi e della nostra Area Director Renata Vallo’ hanno realizzato, utilizzando esclusivamente fiori di Sanremo, questi due capolavori" - dice lo Zonta Club Sanremo.

Sino a domenica 24 settembre, dunque, la città di Alba è il fulcro di un incontro internazionale di grande rilievo: la 15esima Conferenza del Distretto 30 di Zonta International. Questo appuntamento rappresenta un punto di riferimento essenziale per il dialogo su uguaglianza di genere, diritti delle donne e sfide future. Rappresentanti da Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Principato di Monaco, Romania, Svizzera e Stati Uniti si uniscono a relatori e attivisti di fama mondiale in un'atmosfera di condivisione e cooperazione. La tematica centrale della conferenza è “Donne tra i cambiamenti - Integrare e colmare il divario tra generazioni e culture". Un tema di cruciale importanza, che riflette le sfide di un'epoca in rapida evoluzione. Durante la conferenza, viene dato ampio spazio all'analisi dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla vita e sui diritti delle donne. Si sta discutendo anche del ruolo determinante delle donne nei teatri di guerra, con una lente di ingrandimento sulla situazione in Ucraina e del Sudan.