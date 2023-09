Diano Marina, chiusura anticipata dell'Incompiuta per la messa in sicurezza

Un sopralluogo tecnico ha evidenziato la necessità di anticipare la chiusura della strada detta Incompiuta a seguito della pioggia caduta violentemente sulla parete rocciosa a monte dell'Incompiuta.

La chiusura permetterà un monitoraggio puntuale delle reti di contenimento e del materiale roccioso in vista dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza, già programmato per lunedì 2 ottobre.

A partire da ottobre e per tutta la durata del cantiere l'Incompiuta resterà aperta solo nei fine settimana, salvo allerte meteo ed esigenze tecniche.