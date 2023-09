L’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Peppe Voltarelli in concerto per la prima volta al Salone Nautico Internazionale di Genova

Più di mille barche, 1.043 brand esposti, 184 novità in esposizione, anteprime assolute e quest’anno - per la prima volta - anche un concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con Peppe Voltarelli, vincitore di 3 Targhe Tenco. Sono questi i numeri del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova.

“In una manifestazione del livello del Salone Nautico è un sensazionale valore aggiunto lo spettacolo di grandi interpreti come Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, pronti ad offrire una selezione dei più grandi successi di Domenico Modugno, uno dei più innovativi e raffinati protagonisti della canzone italiana – dichiara Jessica Nicolini, coordinatrice regionale delle politiche culturali -. Come Regione siamo felici che i visitatori di sabato al Salone, che ogni anno attira un vasto pubblico nazionale e internazionale, possano ascoltare una delle realtà sinfoniche di maggior prestigio e storia della Liguria. Sarà una preziosa e unica occasione per far conoscere ancora di più il ricco panorama culturale e artistico del nostro territorio e per valorizzare questa grande orchestra, che ci rende famosi in tutto il mondo grazie al contributo di grande qualità e professionalità che porta ogni anno Festival di Sanremo e che, come ente, vogliamo sostenere e con sempre più convinzione”.

L’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, commenta “Siamo molto onorati di portare per la prima volta l’Orchestra Sinfonica di Sanremo - una delle più antiche d’Italia - al Salone Nautico Internazionale di Genova, il primo salone nautico - nato nel 1962 - che è stato capace negli anni di fare da volano alla crescita internazionale dei cantieri italiani. Un’eccellenza genovese e ligure che si è fatta conoscere in tutto il mondo. Ringraziamo Amer Yachts - altra importante eccellenza del territorio - che ci ha invitati a Genova per festeggiare un traguardo importante e regalare ai visitatori del Salone un’esperienza musicale emozionante”.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo aggiunge: “Modugno fu il cantante italiano più noto all'estero con oltre 60 milioni di dischi venduti. Nel Blu dipinto di Blu è ancora oggi conosciuta e cantata in tutto il mondo, adattata e tradotta dal finlandese al cinese. Quello di sabato al Salone Nautico sarà un concerto senza confini, come lo sono i brani di Modugno, com'è Peppe Voltarelli, artista abituato ad esibirsi in tutto il mondo e come lo sono le rotte tracciate dalle creazioni dei cantieri italiani”.

Sul palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo un grande cantautore e interprete, Peppe Voltarelli, che con 'Mister Volare' ha un legame speciale: “Tutto è nato 25 anni fa con il recital ‘Volevo fare l’artista’, un omaggio alla carriera di Modugno, grande voce del novecento… L’ho scoperto anno dopo anno, dopo quel primo recital, andando a fondo nella rilettura dei suoi brani. Una ricerca che ha toccato l’aspetto artistico, tecnico, metodologico… Senza copiarlo o imitarlo, nelle mie esibizioni cerco di rendere evidente la sua contemporaneità. La sua voce è viva, attuale, fresca, di qualità e carica di energia. Non stupisce che sia diventato un’icona dell’italianità del mondo. Per lui la musica era condivisione. Quando sono all’estero basta cantare un brano di Modugno e si crea subito empatia con la platea. Ammiro come sia riuscito a raccontare un’Italia che rinasceva - quella degli anni anni ‘60 - senza dimenticare le sue radici, il mare, le leggende popolari, i dialetti. Per me è il cantastorie del mediterraneo…”.

Il concerto 'Voltarelli canta Modugno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo' si terrà sabato 23 settembre alle 18.30 presso la Terrazza del Padiglione Blu e sarà fruibile da tutti i visitatori e ospiti della manifestazione.

Biglietti di ingresso del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova su: shop.ilsalonenautico.com