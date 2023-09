Imperia, a Villa Faravelli la festa di premiazione di E-state leggendo 2023 (Foto)

Nel Parco di Villa Faravelli a Imperia, domenica 24 settembre, si svolgerà la festa di premiazione del concorso per giovani lettori E-state leggendo, III edizione.

L'evento, supportato è patrocinato dall’Amministrazione comunale di Imperia, rientra nelle attività promosse dalla Biblioteca Civica Lagorio nell’ambito delle attività del patto di Lettura - Città che legge.

La giornata si aprirà alle 15.30 e un ricco programma intratterrà i giovani lettori e i ragazzi con diversi laboratori: Crea il tuo origami con la Fondazione Tangorra di Novara; Crea l'uncinetto con Aga Associazione dei Genitori Attivi di Imperia; La vita segreta delle api a cura di Marco Valsesia e il laboratorio-tech In viaggio nelle storie a cura di Eureka cooperativa sociale Imperia.

Sarà presente anche uno spazio dedicato a Nati per Leggere a cura dei volontari di Imperia per i giovanissimi lettori. Alla premiazione, come in una grande festa, saranno presenti sei grandi autori per ragazzi: Ester Armanino, Claudia Fachinetti, Sabrina Rondinelli, Elisabetta Dami, Ginevra Van De Flor e Marco Valsesia.

Saranno presenti alla premiazione Nicola Tangorra e Laura Minuto della Fondazione Lucrezia Tangorra, collaboratori del concorso E-State leggendo. Il concorso, con termine al 30 agosto, consiste nel realizzare un video di 1 minuto per raccontare il libro preferito letto nell'estate del 2023. Una giuria di nove severissimi librai di Imperia, Borgomanero, Novara, Arona, Merate e Somma Lombarda hanno guardato e selezionato i migliori video premiando i primi 3 classificati con uno scatolone di libri di novità per ragazzi. I video verranno pubblicati sulla piattaforma Raccontati nei diversi canali social Instagram, Facebook, Tik Tok e YouTube.

Raccontati è il canale creato dai librai del gruppo di Fabio Lagiannella, con il quale i librai hanno voluto trasformare il loro lavoro in un progetto social: consigliare il libro giusto alla persona giusta. Su Raccontati, come in libreria, trovano spazio anche autori ed editori che vogliono raccontare i loro titoli attraverso video consigli di un solo minuto. In caso di maltempo l'evento si svolgerà presso la Biblioteca L. Lagorio di Imperia piazza De Amicis.