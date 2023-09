Servizi cimiteriali più cari per Taggia, tariffe riviste dopo 20 anni: ecco quanto si pagherà

Nel 2023, Taggia fa i conti con l'adeguamento delle tariffe dei servizi cimiteriali. Tra gli addetti ai lavori c'è già chi parla di un vero e proprio salasso e non sono mancate anche le lamentele da parte della cittadinanza. Nuove tariffe da giugno, erano ferme dal 2004

Dal nuovo quadro tariffario scattato a giugno appare chiaro che a pagare di più saranno i non residenti. Salvo qualche eccezione, tutte le voci di spesa sono aumentate e in alcuni casi anche più che raddoppiate. Va detto che le tariffe erano ferme dal 2004.

Voci di spesa come le autorizzazioni al trasporto salma e seppellimento, sono rimaste invariate per i residenti (100 euro) mentre per chi non è residente spenderà 30 euro in più rispetto al passato, 130 euro. Tra le voci che raddoppiano troviamo l'entrata o uscita della salma dal cimitero, che passa da 50 euro, a 100 o 130 euro, a seconda della residenza.

Loculi

Il Comune ha voluto differenziare il pagamento non solo sul fattore della residenza ma anche in base alla posizione del servizio richiesto. Per i loculi, prima delle modifiche tariffarie, sia che fossero di punta o di fascia, sia residenti che non, pagavano sempre 95 euro. Da quest'anno subentra una differenziazione tra le fila:

- Loculi di punta - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 120 o 156 euro. Oltre la 3ª fila invece, 150 o 195 euro.

- Loculi di fascia - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 200 o 260 euro. Oltre la 3ª fila invece, 230 o 299 euro.

Lo stesso ragionamento, nel rapporto posizione - aumento, lo troviamo applicato nell'apertura di loculi fino a oggi costava per tutti 80 euro.

Estrazione salma

- loculi di punta - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 120 o 156 euro. Oltre la 3ª fila invece, 150 o 195 euro.

- Loculi di fascia - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 200 o 260 euro. Oltre la 3ª fila invece, 230 o 299 euro.

Tumulazione, estrazione di resti, ceneri

- loculi di punta - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 80 euro (invariato) o 104 euro. Oltre la 3ª fila invece, 110 o 143 euro.

- Loculi di fascia - tra la 1ª e la 3ª fila - si pagherà 130 o 169 euro. Oltre la 3ª fila invece, 150 o 195 euro.

Tombe

Stesso principio anche per quel che riguarda le tombe, dove muratura e apertura prima costavano 120 euro, adesso in base alla fila e alla residenza, ci sarà un costo diverso.

- muratura/apertura tomba - dalla 1ª alla 3ª fila, 200 o 260 euro. Oltre alla terza fila 230 o 299 euro. Nuovi servizi a pagamento Da quest'anno entrano nel prezziario anche alcune nuove voci per cui fino ad oggi non si pagava. Stiamo parlando di:

- autorizzazioni al trasporto di salma, ceneri, resti tumulati, inumati, in affido nel comune, servizio - 100 o 130 euro a seconda della residenza;

- istruttorie per autorizzazioni, concessioni, attività di ricerca pratiche, 25 euro;

- entrata o uscita resti, ceneri dal cimitero, 50 o 65 euro.

- esumazione ordinaria (campi in rotazione per decorrenza turno decennale) 150 o 195 euro.

- esumazione straordinaria 500 o 650 euro.

La sepoltura a terra passa da 120 a 330 euro

Il servizio di inumazione a terra è quello che penalizza di più i residenti con tariffe più che raddoppiate rispetto ai non residenti. Da quest'anno i residenti passeranno da 120 a 330 euro, mentre i non residenti da 300 a 429 euro. Collocazione resti, ceneri in ossario o loculo, prima costava 50 o 80 euro, in base alla residenza, ora, invece, 70 o 91 euro. Il trasporto di resti o ceneri nel cimitero diventa a pagamento

Lieve aumento per la traslazione di una salma all'interno del cimitero o della medesima tomba di famiglia, solo per chi non ha residenza, da 100 a 130 euro. Invariata invece la voce per i residenti, 100 euro. Da quest'anno si pagherà per la traslazione di resti o ceneri nel cimitero, 80 o 104 euro, fino ad oggi era gratuito. Per le urne? Costi triplicati per i residenti