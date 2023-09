Ventimiglia: migranti e politica, continua il botta e risposta. Il PD rimbrotta la Lega

“Apprendiamo con meraviglia che, dopo un paio di giorni di ritorno dalle fatiche di Pontida, anche la consigliera Riolfo ‘batte un colpo’. Interviene infatti a sostegno del Sindaco di Muro, abbandonato ad un logorante isolamento”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Ventimiglia, che risponde al Consigliere regionale Mabel Riolfo. “Nota anche per essere riuscita, in un anno di mandato da assessore alla scuola – prosegue il PD - nell'impresa di esternalizzare il nido d'infanzia ‘L'Aquilone’, dimentica che proposte, il Partito Democratico sul tema migranti in città, non ha mai smesso di avanzarle. Siccome è distratta, o fa finta di esserlo, glielo ricordiamo: l'unica soluzione possibile è l'apertura di un campo di transito, coniugata ad un maggiore numero di uomini delle forze dell'ordine a presidio dei luoghi sensibili della città, come la zona delle Gianchette”.

“Restiamo comunque in attesa che parte della Lega – termina il PD - e della sua brigata risolvano il problema in pochi giorni, come sbandierato in campagna elettorale”.