Grande evento di beneficenza: domenica prossima l’inSolito Festival di San Bartolomeo al Mare

“San Bartolomeo al Mare è felice di essere stata scelta dai ragazzi della “We Are For Beat New Era” per l’inSolito Festival, questo grande evento di beneficenza che si aggiunge a quelli che già contraddistinguono le nostre estate, organizzati dalle benemerite associazioni del territorio. Ci auguriamo che le condizioni meteo siano favorevoli, per riuscire ad avere un grande evento musicale con altissima partecipazione di pubblico, come è nelle premesse e nelle attese”. Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, dà così il benvenuto allo spettacolo a scopo di beneficenza che si svolgerà domenica 24 settembre dalle 14 alle 24 presso l’Area manifestazioni di San Bartolomeo al Mare (Piazzale Olimpia).

“Doneremo il ricavato ad Associazioni del territorio – spiega Alessio Glisenti, Presidente di “We Are For Beat New Era” -. inSolito Festival è un evento a scopo benefico promosso dai gestori de Al Solito Posto, in collaborazione con la nostra associazione e che nasce dalla volontà di far del bene al nostro territorio, attraverso l’organizzazione di una raccolta fondi. Le donazioni potranno essere effettuate in modo diretto tramite un apposito box posizionato all’ingresso e tramite la lavorazione delle consumazioni proposte. Il nostro intento è quello di promuovere una manifestazione all’insegna della musica e del buon cibo, per donare il ricavato alla Croce d’Oro di Cervo e alla FIDAS di San Bartolomeo al Mare”.

All’inSolito Festival di San Bartolomeo al Mare si esibiranno Gege (DjSet dalle 14 alle 15:30), Brego (DjSet dalle 15:30 alle 17), Pier Picozzi (DjSet dalle 17 alle 18:30), El Coach, Michele K, Gliso e Alex Cosentino Live (DjSet dalle 18:30 alle 22). Chiuderà la Long Island Band dalle 22 alle 24.

“We Are For Beat New Era” è un'Associazione Culturale nata ad Imperia dall’incontro fra alcuni giovani che condividono interessi comuni. Dalle menti dei soci fondatori e dalle loro ambizioni nasce la voglia di rinnovamento e valorizzazione del territorio ligure. L'ente ha per oggetto l’ideazione, la progettazione e la cura dell'organizzazione di eventi quali concerti, DjSet, festival musicali, manifestazioni e spettacoli in genere.