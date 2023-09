Diano Marina: da domani chiuso per lavori l'ex passaggio a livello di via Villebone

L'incrocio di via Villebone (ex passaggio a livello) a Diano Marina resterà chiuso per una settimana da domani, mercoledì 20 settembre, a fine lavori. A darne notizia è il comando di Polizia Locale spiegando che la chiusura si è resa necessaria per consentire un intervento di Rivieracqua.

L'intervento servirà ad estendere una tubatura e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, entro una settimana. "Per tutta la durata dell'intervento resterà garantito il transito pedonale e sarà consentito il passaggio dei veicoli dalle ore 18 di venerdì alle ore 8 di lunedì" - spiegano dalla Polizia Locale.