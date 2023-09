Sport, presentata la 7ª edizione di 'Fitwalking For Ail': il 24 settembre a Genova, Imperia e Savona la camminata non competitiva per la ricerca sui tumori del sangue

È stata presentata questa mattina nel palazzo di Regione Liguria la settima edizione di “FitWalking for AIL”, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione Italiana Leucemia (AIL) per la ricerca e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.



La manifestazione, organizzata su tutto il territorio nazionale in 24 città, in Liguria si terrà a Genova, Savona e Imperia il prossimo 24 settembre dalle ore 10 alle 12. Le tappe liguri di “FitWalking for AIL” sono organizzate da AIL Genova Savona Imperia Odv con il supporto di My Trekking APS, la collaborazione di Comune di Imperia e di SportUp Savona 2023 e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona e Polizia di Stato.



L'intero ricavato sarà devoluto a favore delle attività di AIL Genova Savona Imperia Odv, e in particolare per T.O.D. (Trapianto Ospedalizzato Domiciliare), il progetto per curare a domicilio i pazienti che si sottopongono ad autotrapianto, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria e la collaborazione dell’UO Ematologia e Centro Trapianti dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

I percorsi di Genova, Savona e Imperia sono di 4 km ciascuno e adatti a tutti. La partenza della camminata è fissata ai Parchi di Nervi (Genova), in piazza Sisto IV (Savona) e dalla Banchina Aicardi (Imperia). La quota di iscrizione è di 10 euro a persona. A tutti gli iscritti sarà fornito un pacco gara con sacca, maglietta dell'evento e gadget forniti dagli sponsor.



«Ancora una volta lo sport diventa un prezioso strumento al servizio della ricerca – dichiarano l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola –. Siamo certi che la Liguria farà la sua parte in questa importante iniziativa solidale che coinvolge tutte le principali città d’Italia: a Genova, Imperia e Savona si camminerà per una giusta causa e auspichiamo davvero la massima partecipazione».



«Poter contare sulla partecipazione anche di Genova all’appello di AIL è motivo di grande soddisfazione – dichiara l’assessore allo Sport del Comune Di Genova Alessandra Bianchi –. Attraverso manifestazioni come quella della FitWalking, giunta alla sua settima edizione, lo sport rimarca la propria funzione sociale e sono sicura che i genovesi non vorranno mancare a questo appuntamento».



«Siamo davvero riconoscenti alle istituzioni liguri che sono sempre a fianco di Ail con grande entusiasmo per poter continuare a finanziare il Trapianto Ospedalizzato Domiciliare – commenta Liliana Freddi De Stefanis, presidente di AIL Genova Savona Imperia Odv -. Per la prima volta questa manifestazione interessa ben tre città della Liguria».

«Per la prima volta un evento di AIL, a Genova, ottiene il patrocinio della Polizia di Stato – spiega Ambra Formicola, portavoce della Questura di Genova –. Questo ci rende molto orgogliosi perché ci permette di fornire un contributo concreto a una delle tante realtà solidali che si impegnano quotidianamente per la crescita e il benessere della comunità in cui operiamo. E questo interpreta esattamente i valori che con il nostro motto, ‘esserci sempre’, proviamo a trasmettere».



È possibile iscriversi online a “FitWalking for AIL” accedendo a questo link: https://shorturl.at/efGJ7.



Per ulteriori informazioni: 349.1326017 (AIL GENOVA) / www.ailgenova.it