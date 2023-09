Ventimiglia: sguardo impietoso alla città del Circolo cittadino del Partito Democratico (foto)

"E' sufficiente una passeggiata in città, per notare lo stato di abbandono in cui versano intere zone ed importanti infrastrutture pubbliche, in modo particolare Via Vittorio Veneto, le scuole elementari che vi si trovano, la palestra ex GIL, Via Turati e Via Giovanni XXIII". A dirlo è il circolo del Partito Democratico di Ventimiglia che spiga: "Il marciapiede antistante la scuola elementare in via Vittorio Veneto è talmente dissestato che pochi giorni fa una signora è caduta ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso; la stessa scuola elementare presenta all'esterno una serie di preoccupanti criticità, così come le palestre ex-gil continuano ad avere problemi di pavimentazione, ai soffitti e agli spogliatoi. In generale i marciapiedi della zona presentano problematiche relative al decoro e alla sicurezza.