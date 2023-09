Pellegrinaggio-passeggiata tra gli ulivi: grande partecipazione in Valle Impero e Prino

Ottima riuscita della passeggiata-pellegrinaggio trascorsa tra gli ulivi e i boschi da Valle Impero a Valle Prino lungo gli antichi sentieri e mulattiere riscoperti dieci anni fa dall'associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia.

La temperatura caldissima ha fatto soffrire i pellegrini e reso più forte le preghiere. Il piccolo gruppo è partito dal borgo di Villa Guardia alle 8.30 come previsto e ha raggiunto il santuario delle Grazie in tempo per la messa delle undici celebrata quest'anno dal nostro Vescovo emerito Mons.Mario Oliveri. Dopo la messa i pellegrini hanno visitato il campanile del Santuario e la giornata è stata colorita dall'intervento degli ultimi campanari che hanno suonato le campane a turno in presenza dei pellegrini visitatori, bellissima esperienza.

Al ritorno il percorso ad anello ha permesso la visita dell'antica e misteriosa Chiesetta dedicata a Sant'Anna, da lì un bellissimo panorama sul mare e ancora dal Monte Brighei un altra vista stupenda sul mare, è stata un piacere per gli occhi.Come sempre la gita si è conclusa a Villa Guardia che custodisce nella sua piazza dei miracoli, il Santuario dedicato alla Madonna della Neve e l'Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo di recente restauro promosso dalla nostra Associazione. Doverosi i ringraziamenti a chi ha reso possibile l'iniziativa: Don Matteo Boschetti, Parroco della Parrocchia San Matteo di Villa Guardia, il Sindaco Ilvo Calzia, per la pulizia dei sentieri Stefano, Angelo e Patricia dell'Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo.