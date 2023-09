Ventimiglia: adeguamento sismico alla scuola ‘Biancheri’: firmato il prestito e appaltati i lavori

È stato formalizzato giovedì, alla presenza del Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, del Segretario generale dott.ssa Monica Veziano, e della dott.ssa Giulia Grati, Relazioni Business PA Nord Italia CDP, il contratto di prestito flessibile con Cassa Depositi e Prestiti per il cofinanziamento necessario, pari a € 1.054.000.

Il progetto complessivo per l’adeguamento sismico della scuola media Biancheri di Via Roma ammonta ad € 2.840.000, mentre il contributo ottenuto con i fondi del PNRR ammonta ad € 1.784.000. A seguito della firma del contratto, sono stati affidati ieri, in tempo utile, i lavori alla ditta Edil Europa S.r.l. di Torino con un ribasso del 16,965%.

Grande soddisfazione esprimono il Sindaco e l’Assessore ai lavori pubblici, Domenico Calimera, per il grande lavoro svolto dagli uffici al fine di non perdere gli importanti finanziamenti. Sarà avviata una interlocuzione con la dirigenza della scuola per la programmazione dei lavori, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle lezioni.